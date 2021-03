TIM, ad aprile tante novità (e qualche aumento) in arrivo

Massimo Reina,

TIM decisamente attiva nelle ultime giornate. Dopo aver ratificato ieri con DAZN l’accordo per la trasmissione delle partite di calcio della Serie A italiana attraverso TIMVISION, che aveva già raggiunto settimane addietro ma che era condizionato all’aggiudicazione della gara dei diritti TV dell’emittente, l’operatore telefonico italiano si prepara ad annunciare altre importanti novità sui suoi servizi.

Aprile, il mese caldo di TIM

Dal mese di Aprile, TIM proporrà ai suoi clienti, vecchi e nuovi, una serie di offerte per rete mobile e rete fissa. Per esempio, nel caso del fisso, ci saranno dei nuovi premi per l’iniziativa Porta un Amico in TIM, alla quale potranno tra l’altro partecipare anche gli utenti che attivano l’offerta TIM Super FWA in assenza di copertura di altre tecnologie, compreso uno sconto di 5 euro al mese per 12 mesi in fattura (60 euro totali) per più di tre utenze.

TIMVISION Base cambierà nome in TIMVISION Light e non sarà più incluso per le nuove attivazioni delle offerte TIM Super. Inoltre è previsto un nuovo portafoglio di offerte di TV via internet e un cambio nel costo mensile. In tal senso ci sarà un lieve aumento e si passerà dagli attuali 5 euro al mese a 6,99 euro, e senza più il primo mese gratuito.

Aumenti anche per Mondo Disney+ e Intrattenimento, col primo che passerà da 4,99 euro a 7,99 euro al mese con decoder sempre incluso nel prezzo, mentre il secondo da 14,99 euro a 16,99 euro al mese. Da segnalare che i clienti TIM Unica non avranno più sei mesi in omaggio ma tre.



Novità per il mobile

Per quanto riguarda il mobile, disponibile una nuova offerta (già attivabile da oggi, 29 marzo) per tutti quei lienti che intendono attivare o hanno già attivato una tariffa rete fissa. Si chiama TIM Fix Two, è disponibile sia con portabilità che con un nuovo numero, e ha un prezzo mensile di 9,99 euro con le seguenti condizioni:

Chiamate : minuti illimitati verso tutti i numeri.

: minuti illimitati verso tutti i numeri. SMS : illimitati verso tutti.

: illimitati verso tutti. Internet : 50 GIGA di traffico dati in connettività 4G, 6GB dedicati in Roaming UE. Illimitati con TIM Unica .

: 50 GIGA di traffico dati in connettività 4G, 6GB dedicati in Roaming UE. Illimitati con . Prezzo: 9,99 euro al mese con mantenimento della rete fissa, altrimenti verrà attivata automaticamente TIM Fix Three con minuti illimitati e 50 GIGA, ma senza gli SMS, a 11,99 euro al mese.

Nei prossimi giorni, poi, arriverà un nuovo servizio per gli utenti con TIM Unica, ovverosia TIM MyHealth. Si tratta, nel dettaglio, di un servizio di polizza gratuito di assistenza alla salute, e sarà attivo per tutta la famiglia fino al successivo 30 giugno 2021, quando scadrà il periodo di promozione e verrà disattivato gratuitamente.

Infine, sono attese parecchie novità e offerte anche per la gamma di servizi Tim xTe Unlimited e TIM 60+, per i cui dettagli e approfondimenti vi rimandiamo al sito ufficiale dell’operatore telefonico italiano e alle relative pagine dedicate che verranno integrate nelle prossime ore.