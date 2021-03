Iliad, prorogato a tempo indeterminato Flash 100 5G

Massimo Reina,

Iliad ha deciso di prorogare la sua offerta Flash 100 5G, la sua tariffa che offre 100GB in 4G/4G+ e 5G, minuti illimitati e SMS illimitati.

Iliad Flash 100 5G: l’offerta in dettaglio

Iliad Flash 100 5G costa 9,99 euro al mese, per sempre, ed include la quinta generazione di reti di telefonia mobile, ovviamente dove disponibile o se accessibile dal dispositivo, altrimenti 4G/4G+. Superati i 100GB, previo espresso consenso, il cliente continuerà a navigare a 0,90€/100MB.

Nel dettaglio:

5G incluso.

100GB (5G dove disponibile/accessibile dal dispositivo, e 4G/4G+).

6GB dedicati per il roaming in Europa.

SMS e minuti illimitati verso fissi e mobili in Italia.

SMS e minuti illimitati verso fissi e mobili internazionali.

9,99 euro al mese.

Attivabile con nuovo numero e con portabilità.

Oltre ai minuti e agli SMS illimitati verso fissi e mobili nazionali e internazionali (oltre 60 destinazioni in Europa, USA e Canada), più 6GB dedicati in roaming Europa, l’offerta Iliad Flash 100 5G comprende anche altri servizi, tra i quali “Mi richiami”, “Nessuno scatto alla risposta”, “Controllo credito residuo” e “Segreteria telefonica”.



L’offerta è riservata ai nuovi clienti Iliad e a quelli provenienti da altri operatori che intendono effettuare la portabilità: l’attivazione Flash 100 5G è valida sino al 30 marzo 2021 e può essere conclusa come sempre sul sito ufficiale di Iliad, in una delle 1.300 Simbox presenti nei vari Iliad Store e Iliad Corner, presso la rete degli Iliad Point e, infine, tramite il canale Iliad Express negli ipermercati, supermercati e negozi di elettronica.

Il 5G dà alla rete mobile la possibilità di adeguarsi alle esigenze degli utenti e agli utilizzi che questi fanno della connessione, raggiungendo velocità di download fino a 855 Mbps e garantendo un maggior flusso di dati mobili in circolazione con un minore consumo energetico. Questa rete di nuova generazione è infatti la prima tecnologia “che sfrutta apparecchiature mobili cosiddette eco-progettate green by design, vale a dire che “integrano le questioni energetiche già in fase di progettazione”.