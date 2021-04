SpaceX, tra insolite torri di recupero e il sogno “città spaziale”

Massimo Reina,

SpaceX è molta attiva in questo periodo, e non solo per il lancio di satelliti nell’ambito del progetto Starlink. Proprio in queste ore, infatti, l’azienda spaziale sta dando il via a una nuova fase progettuale che mira a potenziare, espandere e rendere sempre più operativa l’infrastruttura che opera intorno a essa.

In quest’ottica, nella contea di Cameron, nel Texas, SpaceX sta ultimando i lavori per un nuovo sito di lancio privato e un impianto di produzione di razzi, all’interno del quale sono in costruzione due particolari torri di lancio e recupero. Entrambi gli elementi, infatti, di cui solo la prima è quasi completata, sono stati progettati per “catturare” letteralmente i booster Super Heavy in maniera non convenzionale, ovverosia con delle colossali “braccia” meccaniche.

Una volta che le parti riciclabili dei razzi Falcon 9 saranno rientrate nell’atmosfera terrestre, la coppia di gru le aiuterebbe in fase di atterraggio a rimanere stabili quando queste, a pochi metri dal punto di aggancio sulla piattaforma predisposta, estraggono quattro zampe retrattili, così da posizionarsi e ridurre i rischi di incidenti.



In fase di preparazione invece al decollo, le torri potranno sfruttare le braccia per posizionare facilmente i booster Super Heavy sulla Starship, visto che partiranno da una “altezza del gancio” – che è la distanza dal gancio della gru al suolo – di almeno 140 metri. Tra le altre cose, questo significa che la punta estrema stessa di ciascun elemento sarà probabilmente alta da 150 a 160 metri, una volta che sarà completamente configurata per accoppiare il booster .

Starbase, la città futuristica di Musk

Nella stessa area dove sorge il sito, che si trova a meno di un miglio dal Golfo del Messico, Elon Musk vorrebbe costruire anche una nuova città che si chiamerebbe Starbase. L’idea sarebbe quella di inglobare nella struttura esistente il vicino villaggio di Boca Chica e altre zone limitrofe.

In tal senso, il Giudice della contea di Cameron, Eddie Treviño, che ha ricevuto una richiesta formale dal miliardario americano, ha dichiarato che la contea è aperta all’incorporazione, ma che il processo dovrà eventualmente rispettare tutti gli statuti statali ed essere in linea con la legge vigente nello Stato.