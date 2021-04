Facebook è il social più usato in Italia, ma occhio a TikTok

Massimo Reina,

Nel 2020, anno purtroppo caratterizzato dalla terribile pandemia da Covid-19, i social network hanno fatto registrare un forte incremento in percentuale a livello di frequentatori attivi. In Italia il podio per la piattaforma più utilizzata spetta a Facebook, usato da oltre 36,7 milioni di italiani. Al secondo posto si piazza invece YouTube, con 35,5 milioni di spettatori mensili, seguito al terzo posto da Instagram, che con 28 milioni e una crescita di circa il 9%, chiude la classifica nelle sue prime posizioni.



TikTok insidia Facebook

Ma la vera sorpresa è TikTok, che nonostante i problemi con il Garante per la Privacy, le polemiche e le accuse di sfruttare i suoi utenti, ha fatto registrare un incremento del 333%. Una crescita impressionante, seconda solo a quella fatta registrare da Twitch, cresciuto del 75% con una media mensile di 4 milioni di spettatori.

Facebook non solo è il luogo più frequentato, ma è anche quello nel quale gli italiani trascorrono più tempo: a dicembre ha sfiorato le 12 ore al mese per persona. Appaiati YouTube e Instagram, il primo usato per 6 ore e 16 minuti e il secondo per poco meno di 6 ore”.

A dirlo è l’esperto di social media Vincenzo Cosenza, che ha realizzato il rapporto analizzando i dati forniti da Audiweb-Nielsened inerenti al 2020. Per l’esperto, l’app che a breve potrebbe impensierire tutti i rivali è però TikTok che, pur avendo ancora un utilizzo limitato principalmente ai giovanissimi, può comunque vantare un tempo di permanenza di circa 5 ore al mese a persona.



Secondo Cosenza, poi, anche Twitch potrebbe insidiare i competitor se dovesse riuscire ad allargare la sua base utenti, visto che a dicembre è stato usato in media per circa 2 ore a persona, ovverosia un’ora in più di utilizzo rispetto a Twitter (+4,4%) e Snapchat. Infine ci sono LinkedIn, che ha continuato a conquistare nuovo pubblico (19,5 milioni le persone che lo usano), e Pinterest, che è riuscita a crescere del 37% e ad arrivare a 19,1 milioni di persone.