PES 2021 è retrocompatibile con PS5 e Xbox Series X/S

Massimo Reina,

A quasi 8 mesi dall’uscita di eFootball Pro Evolution Soccer 2021 Season Update la delusione dei fan che si aspettavano un vero e proprio nuovo capitolo e non un semplice aggiornamento è sfumata, ma la versione del fortunato videogioco per le console di ultima generazione non è ancora arrivata. Chi è già riuscito a procurarsi una PlayStation 5 o una Xbox Series X/S, però, può approfittare della retrocompatibile confermata da Konami subito dopo l’annuncio del titolo lo scorso anno.

La Serie B italiana solo su PES

Konami ha siglato un accordo di esclusiva con la Lega di Serie B, la seconda divisione del calcio professionistico italiano. Grazie a questo accordo eFootball PES 2021 Season Update (PES 2021) sarà l’unico videogioco per PC e console a includere i contenuti ufficiali della Serie BKT tra cui il logo, il trofeo e il pallone ufficiale.

• AC Pisa*

• AC Reggiana 1919*

• AS Cittadella*

• Ascoli Calcio*

• Chievo Verona

• Cosenza Calcio*

• Empoli FC*

• Frosinone Calcio*

• L.R. Vicenza Virtus*

• Pescara Calcio*

• Pordenone Calcio*

• Reggina 1914*

• SPAL 2013 Ferrara

• SS Monza 1912

• US Cremonese*

• US Lecce

• US Salernitana 1919*

• Venezia FC*

• Virtus Entella*

*Disponibili in esclusiva su PES 2021 (versioni PC e console)

Gli azzurri di Mancini su PES 2021

Contestualmente ai diritti per la Serie B, Konami ha anche siglato un accordo con la Federazione Italiana Gioco Calcio (FIGC) che le permette di includere in PES 2021 la riproduzione ufficiale, con la massima qualità possibile, della Nazionale Italiana di Calcio.

eFootball PES 2021 Season Update è un videogioco standalone che include tutte le caratteristiche di eFootball PES 2020, vincitore del premio “Best Sports Game” all’E3 2019, e ulteriori contenuti di gioco.

Oltre agli aggiornamenti di giocatori e squadre, infatti, PES 2021 include in esclusiva anche la modalità UEFA EURO 2020 e i suoi contenuti dedicati, in anteprima rispetto alla programmazione del torneo reale (posticipato al 2021). Il gioco, infine, è disponibile da qualche giorno in versione Mobile, gratis per dispositivi iOS e Android.

eFootball PES 2021: al via le qualificazioni a eEURO 2021

ono iniziate le qualificazioni per la fase finale del torneo eSport di eEURO 2021 di luglio, giocato esclusivamente con il videogioco di Konami eFootball PES 2021. Le partite di qualificazione, che vedranno impegnate 55 squadre in rappresentanza delle rispettive federazioni affiliate alla European Football Associations, verranno trasmesse in diretta sul canale YouTube ufficiale della UEFA. Il vincitore della competizione verrà decretato il 10 luglio, ovvero un giorno primo della finale di UEFA EURO 2020 che si disputerà allo stadio di Wembley.

Se non siete ancora entrati nel mondo di eFootball PES 2021, questa è l’occasione perfetta per accaparrarvi una copia del titolo, in offerta su Amazon per tutte le piattaforme.