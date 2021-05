TikTok aggiunge nuove funzioni contro il cyberbullismo

La funzione verrà rilasciata da oggi su TikTok in alcuni mercati e gradualmente in tutto il mondo nelle prossime settimane.

TikTok continua il suo impegno per assicurare la massima tutela ai suoi utenti, specie quelli più giovani. Dopo aver adottato alla lettere le normative italiane volute dal Garante per la Privacy sulle limitazioni di accesso ai suoi servizi agli utenti di età inferiore ai 13 anni, e aver aderito alla Technology Coalition, un’organizzazione che lavora per proteggere i minori dallo sfruttamento e dagli abusi sessuali online, ha annunciato di aver introdotto nuovi strumenti per combattere il bullismo.

TikTok contro il cyberbullismo

Grazie all’introduzione di nuove funzioni, sia gli utenti che chi gestisce il social avranno la possibilità di controllare con più facilità le interazioni sui contenuti, compresa la possibilità di eliminare o segnalare più commenti in una sola volta. Spiega Joshua Goodman, Director of Product, Trust and Safety di TikTok: “Quando creano un video divertente per TikTok, i nostri utenti ci mettono tutto il cuore e l’anima. E sappiamo quanto può essere scoraggiante ricevere per tutta risposta commenti poco gentili. Ecco perché oggi stiamo introducendo una nuova modalità che consente ai Creator di gestire con più facilità le interazioni sui loro contenuti”.

Secondo quanto riportato da Goodman, oltre che cancellare più commenti in una sola volta o segnalarli per potenziali violazioni delle Linee Guida della Community, sarà possibile bloccare in un solo momento tutti gli account che pubblicano commenti negativi o espressioni di bullismo. Per gestire le interazioni su un video sarà sufficiente aprire la finestra delle opzioni, tenendo premuto un commento o toccando l’icona della matita nell’angolo in alto a sinistra.



Da questa finestra sarà quindi possibile selezionare fino a 100 commenti o account alla volta, anziché uno per uno, rendendo molto più immediato eliminare o segnalare più commenti, o bloccare un gruppo di utenti. La funzione verrà rilasciata da oggi in alcuni mercati e gradualmente in tutto il mondo nelle prossime settimane. Per gli account di utenti tra i 13 e i 17 anni sono previste ulteriori salvaguardie pensate per promuovere un’esperienza adatta alla loro età, tra le quali limitazioni ai Duetti, alla funzione Stitch, ai messaggi diretti e ai commenti.