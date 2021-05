Elon Musk conferma la costruzione dello spazioporto Deimos

Il milionario americano ha confermato che sono in corso i lavori di costruzione di Deimos, la piattaforma di lancio offshore di SpaceX.

Elon Musk ha confermato tramite un tweet che i lavori per la costruzione dell’Ocean Spaceport di SpaceX chiamato “Deimos” sono attualmente in corso. Nel messaggio il CEO di Tesla ha confermato che lo spazioporto sul mare dovrebbe iniziare le operazioni già il prossimo anno. Le strutture offshore Starship sono piattaforme petrolifere modificate da utilizzare per fornire nuove opzioni di lancio e atterraggio in mare aperto alla flotta di razzi di Musk, in particolare quando questi inizieranno le operazioni per portare le navicelle di SpaceX su Marte.

La piattaforma di lancio offshore Deimos

La missione su Marte di SpaceX non ha ancora una data per il lancio o un periodo di missione previsto, ma la cosa certa è che accadrà entro il 2030 e le speculazioni hanno inizialmente indicato un veicolo spaziale senza equipaggio. Inoltre, la Starship di SpaceX è destinata a continuare già il suo sviluppo, poiché spera in un lancio “Full Stack” nel prossimo luglio. Come inizialmente notato da un disco di propulsione era già stato visto nella base stellare di SpaceX in Texas, portando un nuovo componente necessario al razzo Super Heavy. Questo è un pezzo enorme per l’astronave, ed è un pezzo importante nell’assemblaggio del booster, che darebbe alla navicella spaziale in acciaio inossidabile la sua spinta verso Marte.