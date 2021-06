Google lancia in Italia La Mia Impresa Online

La nuova funzione dell’Assistente virtuale di Google permette di creare un profilo business senza costi e con il solo utilizzo della voce.

Google ha lanciato in Italia una nuova funzione sull’Assistente Google chiamata “La Mia Impresa Online”. Il servizio, disponibile solo nel nostro Paese oltre che in Francia e Turchia, permette a imprenditori e PMI di registrarsi sul web in pochi passaggi, così da rendere visibile la propria attività su internet e farla trovare tramite il motore di ricerca e Maps. Per fare tutto ciò basta infatti utilizzare la propria voce e pronunciare la frase “Hey Google, porta la mia impresa online”, e l’Assistente guiderà l’imprenditore nella creazione di un profilo business su Google.

Google per le aziende



La Mia Impresa Online è disponibile su telefoni con sistema operativo Android 5.0 e versioni successive, dispositivi iOS 10.0 e versioni successive, e Tablet con Android 6.0 e versioni successive. A seguire il progetto fin dalle fasi iniziali dello sviluppo c’è stato Google Italia, che per bocca del suo Head of Business Marketing Fabio Ercolani, ha espresso grande soddisfazione:

Il progetto è nato da un’idea del team di Google Italia, che ha contribuito in maniera decisiva allo sviluppo, e siamo molto felici che sia l’Italia a lanciare La Mia Impresa Online per prima nel mondo, insieme a Francia e Turchia. Speriamo possa essere di aiuto per tutte le PMI. Per andare online, adesso è sufficiente avere uno smartphone e rispondere a qualche domanda.

“La Mia Impresa Online nasce quindi per aiutare le piccole aziende, i negozi, gli artigiani italiani che fanno della qualità del prodotto il loro punto di forza ma che spesso faticano ad adottare soluzioni digitali. In Italia ci sono milioni di piccole imprese, molte sotto i dieci dipendenti, e di queste solo una piccola percentuale ha un sito o comunque una presenza online. Essere sul web, invece, secondo alcuni dati raccolti da Google, garantisce alle piccole e medie imprese attive di fatturare di più, assumere più personale ed essere più produttive di quelle che su Internet non sono presenti o hanno solo un sito vetrina.