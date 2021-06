OnePlus si fonde con OPPO. Cosa cambierà per gli utenti?

OnePlus ha confermato quello che era nell’aria ormai da qualche mese: l’azienda cinese si fonderà con OPPO, ma il brand resterà indipendente.

La notizia era nell’aria da qualche mese e anche gli utenti più attenti avevano colto qualche indizio qua e là. Ora è ufficiale: OnePlus si fonde con OPPO, il colosso cinese che in questi ultimi anni è riuscito a crescere velocemente e a conquistare la fiducia dei consumatori con dispositivi potenti, affidabili e spesso anche economici.

A dare l’annuncio è stata proprio l’azienda OnePlus che proprio solo poche settimane fa ha lanciato in Italia il nuovo e promettente OnePlus Nord CE. Un post pubblicato dal CEO Pete Lau sul forum ufficiale del brand spiega che le prime integrazioni con OPPO nel corso degli ultimi mesi è emersa la necessità di spingere quell’unione ancora oltre:

L’anno scorso ho assunto ulteriori responsabilità per supervisionare la strategia prodotto sia di OnePlus, sia di OPPO. Nel frattempo abbiamo integrato alcuni nostri team in OPPO per semplificare le attività e capitalizzare le risorse condivise. Dopo aver visto l’impatto positivo di questi cambiamenti, abbiamo deciso di integrare ulteriormente la nostra organizzazione in quella di OPPO.

Cosa cambierà per i fedelissimi di OnePlus

Se è vero che OPPO ha avuto un vero e proprio boom in Europa in questi ultimi mesi, è altrettanto vero che anche OnePlus può vantare una fetta di mercato tutt’altro che indifferente. Anche per questo motivo il brand non perderà l’identità conquistata in questi ultimi otto anni: il marchio continuerà ad esistere e ad operare in modo indipendente da OPPO, un po’ come accade con Xiaomi e i marchi ad essa collegati come POCO e Redmi.

OnePlus e OPPO condivideranno le tecnologie alla base dei rispettivi prodotti, ma i brand resteranno indipendenti l’uno dall’altro, con la sola eccezione del sistema operativo che dovrebbe diventare lo stesso per i dispositivi dei due brand. OnePlus continuerà a rilasciare prodotti a marchio OnePlus e ad organizzare eventi per i propri dispositivi, e lo stesso farà OPPO.

Per l’utente finale, quindi, non ci saranno particolari differenze né impatti di rilievo. I clienti più affezionati di OnePlus potranno continuare a contare sull’affidabilità e la versatilità degli smartphone OnePlus.