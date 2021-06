Google lavora su Tivoli, nuova app per apprendere le lingue

L’app per l’apprendimento delle lingue di Google dovrebbe basarsi su un potente algoritmo nell’ambito del Natural Language Understanding.

Si chiama Tivoli, e secondo indiscrezioni dovrebbe essere una nuova applicazione per l’apprendimento del linguaggio in sviluppo presso i laboratori di Google. Il sistema dovrebbe sfruttare un’intelligenza artificiale estremamente evoluta, in grado di replicare perfettamente il linguaggio umano e rendere così più naturali le conversazioni tra l’IA e gli utenti, e quindi anche l’insegnamento delle lingue. La app dovrebbe essere fruibile da computer, smartphone e tablet.

Per Tivoli, Google punta su LaMDA



Tivoli dovrebbe essere sviluppato sulla base di LaMDA, un potente algoritmo per la comprensione del linguaggio naturale, presentato durante l’evento Google I/O 2021, la conferenza di Google dedicata agli sviluppatori. LaMDA, acronimo di Language Model for Dialogue Applications, rientra infatti nell’ambito di ciò che viene definito Natural Language Understanding (NLU), ovverosia la cognizione e interpretazione del linguaggio umano nell’elaborazione della comunicazione naturale nell’intelligenza artificiale, che si occupa della comprensione della lettura automatica.

Da questo punto di vista, LaMDA è in grado di rispondere perfettamente alle domande, utilizzando se necessario perfino delle battute, così da rendere un dialogo fluido e piacevole. Le capacità di conversazione di LaMDA sono state sviluppate per anni, come molti modelli linguistici recenti, tra cui BERT e GPT-3, è basato su Transformer, un’architettura di rete neurale che Google Research ha inventato e reso open-source nel 2017. Quell’architettura produce un modello che può essere addestrato a leggere molte parole (una frase o paragrafo, per esempio), prestare attenzione a come quelle parole si relazionano tra loro e quindi prevedere quali verranno dopo.

Ma a differenza della maggior parte degli altri modelli linguistici, LaMDA è stata addestrata al dialogo. Durante la sua formazione, ha raccolto molte delle sfumature che distinguono la conversazione aperta da altre forme di linguaggio. Una di queste sfumature è la ragionevolezza. Ecco perché l’azienda vuole ridurre al minimo i rischi di uno sfruttamento sbagliato dell’IA. Secondo Google il linguaggio artificiale potrebbe essere uno dei più grandi strumenti dell’umanità, ma in quanto tale può essere utilizzato in modo improprio. I modelli formati sul linguaggio possono propagare un uso improprio dello stesso, ad esempio interiorizzando i pregiudizi, rispecchiando i discorsi di odio o replicando informazioni fuorvianti. E anche quando la lingua su cui viene addestrato viene attentamente controllata, il modello stesso può ancora essere sfruttato male.