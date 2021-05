Al via oggi la Conferenza Google I/O: attesi Android 12 e Buds

La principale conferenza per gli sviluppatori di Google andrà avanti da oggi fino al 20 maggio in versione esclusivamente digitale.

Inizia oggi, in versione digitale, Google I/O, la principale conferenza per gli sviluppatori del colosso di Mountain View. L’evento, che avrà inizio alle 19:00, ora italiana, e durerà fino al 20 maggio, è molto atteso in quanto dovrebbe concentrarsi sulle novità relative ad Android 12, la cui versione stabile è attesa per settembre. Tuttavia voci di corridoio parlano di possibili sorprese, come l’annuncio di un nuovo servizio news, di nuovi elementi hardware e alcune funzioni inedite per rendere il sistema ancora più accessibile a tutti.

Google I/O: le novità di Android 12

Durante la conferenza, dicevamo, molto attese le novità relative all’aggiornamento del sistema Android alla versione 12, che verrà rilasciato per primo su smartphone Pixel. In tal senso la compagnia americana ha già rilasciato alcune anteprime agli sviluppatori che hanno quindi avuto modo di testarle e mostrare al pubblico piccole ma significative modifiche all’interfaccia, con un completo ridisegnamento dell’UI, widget impilati, una schermata di blocco inedita con un testo dell’orologio più grande e, in generale, un sistema operativo più colorato e personalizzabile.

Lato hardware, invece, hardware, dovrebbe essere confermato ufficialmente e presentato il nuovo modello di cuffie true wireless Pixel Buds di cui si è ampiamente parlato in questi giorni a causa di una fuga di notizie, e forse del nuovo chip che Google starebbe sviluppando internamente.