Sims Sessions, un evento musicale in-game per The Sims 4

Bebe Rexha, Joy Oladokun e Dave Bayley saliranno sul palco di The Sims 4 per uno spettacolo virtuale cantando in lingua Simlish.

Electronic Arts e Maxis hanno annunciato Sims Sessions, un evento musicale in-game che si svolgerà esclusivamente nel popolare videogioco di simulazione della vita, The Sims 4, dal 29 giugno al 7 luglio. Bebe Rexha, la pop star nominata due volte ai Grammy, torna in The Sims per esibirsi con il suo pianoforte e cantare in simlish, la lingua ufficiale di The Sims. Anche il cantante dei Glass Animals, Dave Bayley, e Joy Oladokun, cantante, compositrice e produttrice saliranno sul palco del titolo e apriranno lo spettacolo virtuale.

The Sims 4, le canzoni in Simlish



Dal 2004 The Sims ha collaborato con quasi 500 artisti per registrare le loro canzoni nell’iconico linguaggio Simlish, destinate a milioni di giocatori di The Sims in tutto il mondo. Sims Sessions è la prima occasione in cui le canzoni in Simlish debutteranno in un formato festival completamente nuovo. Durante le sessioni di The Sims, i giocatori possono esplorare l’evento: hanno la possibilità di creare i loro migliori abiti da festival, accamparsi e acquistare merchandise digitale esclusivo con Bebe Rexha, i Glass Animals e Joy Oladokun.

Non solo: i giocatori potranno unirsi a Bebe Rexha, The Sims e alcune delle personalità musicali più talentuose di TikTok per una speciale sfida karaoke virtuale #SimlishSessions sul noto social. I membri della comunità potranno sfoggiare il loro Simlish, duettare fianco a fianco con Bebe ed esibirsi nelle loro interpretazioni del suo ultimo singolo “Sabotage”, con la possibilità di poter essere ripostati dalla stessa artista. Dave Bayley, dal canto suo, eseguirà il singolo di Billboard Heat Waves, tratto dal repertorio della sua band elettronica/pop, i Glass Animals.



La poliedrica interprete Joy Oladokun, infine, canterà invece la sua potente ballad Breathe Again in Simlish, prima che Bebe Rexha salga sul palco con una versione simlish del suo ultimo singolo, Sabotage, tratto dal suo secondo album in studio Better Mistakes. Al termine dello spettacolo, i giocatori potranno salire sul palco e mettere in scena una propria esibizione con gli altri Sims. I giocatori che desiderano sapere di più riguardo alle Sims Sessions e partecipare al festival possono seguire @TheSims su TikTok, Twitter, Instagram, mettere “mi piace” alla pagina ufficiale su Facebook e visitare TheSims4.com. The Sims Session è un’esperienza gratuita per i giocatori in possesso del gioco The Sims. Per i neofiti di The Sims, il gioco può essere acquistato a prezzo ribassato prima dei kick off delle Sims Sessions, in programma fra il 24 e il 29 giugno.