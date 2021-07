Amazon Prime Gaming regala Battlefield 1 e Battlefield V

Battlefield 1 è disponibile da subito, mentre Battlefield V lo sarà dal 2 agosto fino al 1° ottobre, entrambi in versione PC.

Amazon Prime Gaming, il servizio incluso con Amazon Prime dedicato agli appassionati di videogame, regala Battlefield 1 e Battlefield V per PC: entrambi i titoli potranno essere riscattati attraverso Origin, la piattaforma digital di Electronic Arts, nella loro Standard Edition, il primo da oggi, mentre il secondo a partire dal 2 agosto e fino all’1 ottobre. Con Battlefield 1 il giocatore può rivivere l’alba della battaglia totale nella Prima Guerra Mondiale, scoprendo diverse spiagge, città e deserti in questo conflitto globale, guidando veicoli e macchinari enormi per vincere la Grande Guerra. In Battlefield V, invece, l’utente può schierarsi in campi di battaglia iconici per combattere in una Seconda Guerra Mondiale riprodotta fedelmente. Il tutto personalizzando la sua compagnia di soldati, collaborando con i compagni di squadra per vincere e combattendo nella calura del Pacifico, tra la neve scandinava e in molte altre ambientazioni.

Come riscattare i giochi

I membri Amazon Prime hanno la possibilità di richiedere un codice di gioco per volta: Battlefield 1 Standard Edition, come detto in precedenza, fino al 4 agosto 2021, e Battlefield V a partire dal 2 agosto e fino all’1 ottobre. I codici saranno validi per essere riscattati su client Origin. Se l’abbonato non lo ha già installato, può scaricarlo da qui. Quindi, potrà procedere in questo modo:

1. Accedi con l’account EA a cui vuoi aggiungere il gioco.

2. Fai clic sul menu Origin.

3. Seleziona Riscatta codice prodotto.

Oppure, riscatta il tuo codice prodotto su Origin seguendo questi passaggi:

1. Accedi al sito dell’Origin store utilizzando l’account EA a cui vuoi aggiungere il gioco.

2. Seleziona Raccolta giochi.

3. Fai clic su Aggiungi un gioco nell’angolo in alto a destra. Verrà visualizzata un’opzione per fare clic su Riscatta codice prodotto. Una volta che sei alla pagina per inserire il codice, digita il codice prodotto del gioco. Fai clic su Avanti per visualizzare il gioco nella tua libreria di giochi. Per ulteriori dettagli visitare la pagina di Amazon Prime Gaming.