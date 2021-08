Twitter, la beta include l’accesso con account Google e Apple

La nuova versione beta di Twitter introduce la funzione di registrazione e accesso con account di terze parti.

Con la versione 9.3.0-beta.04, Twitter ha lanciato definitivamente la nuova funzione che consente agli utenti di registrarsi e loggarsi con account Google e Apple, anche se con qualche limitazione per quest’ultimi. Chi utilizza infatti un profilo Google può farlo sia via web che da app, mentre coloro che adottano un account dell’azienda di Cupertino possono solo farlo da un dispositivo Apple, ovverosia iPhone o iPad. Almeno fino a quando non arriverà per gli utenti iOS il supporto al login via web, da Safari o altro browser, che è in fase di lavorazione.

Twitter, l’accesso con account di terze parti

Della funzione di accesso con un account Google a Twitter, che di fatto semplifica di molto le procedure d’accesso al social e potrebbe quindi rivelarsi una mossa vincente nell’ottica di ampliare il suo bacino d’utenza, ve ne abbiamo parlato diverso tempo fa, prima del rilascio globale avvenuto nelle ultime ore sul Play Store per coloro hanno aderito al programma del canale beta.

Chi si registra per la prima volta sul noto social, dovrà solo accedere con il suo ID Google o Apple, indicare la propria data di nascita e il nome utente che vorrà utilizzare per il servizio. In caso di logout o uscita dall’app, basterà poi usare come credenziali i sopra citati account utilizzati durante la registrazione. Insomma, si tratta di un ennesimo cambiamento interno a Twitter, come il lancio recente delle funzioni a pagamento Blue e Superfollows.

Nel primo caso, lo ricordiamo, si tratta di una app in grado di offrire un’esperienza avanzata agli utenti che sottoscriveranno un abbonamento, mentre nel secondo, invece, un’opzione per consentire agli utenti più seguiti e ai futuri creatori di contenuti, di guadagnare per il loro lavoro. Twitter tratterrà il 3% degli incassi totali dei Super Follows per le cifre al di sotto dei 50 mila dollari, mentre superando questa soglia la commissione aumenterà fino al 20%.