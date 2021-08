WhatsApp, da oggi foto e video scompaiono dopo la visione

La nuova funzione, chiamata View Once, è stata inclusa nell’aggiornamento dell’app per iOS e Android.

La conferma è arrivata via Twitter: la funzione View Once è stata inclusa nell’aggiornamento dell’app per iOS e Android. Da oggi, quindi, su WhatsApp è foto e video scompariranno dopo la visione, ovviamente a patto di attivare l’apposita opzione. Dopo l’aggiornamento ai messaggi effimeri, la società di Mark Zuckerberg introduce una nuova caratteristica che mira a offrire agli utenti un controllo ancora maggiore della loro privacy.

Più controllo sulla privacy e sulle condivisioni

“Fare foto e video con il telefono è diventato importante nella nostra giornata, ma non è necessario che tutte le condivisioni in formato digitale rimangano registrate in modo permanente”: con queste parole WhatsApp introduce sul proprio blog la nuova funzione. “Molto spesso fare una foto significa occupare spazio in galleria per un periodo di tempo indefinito, ed è per questo che oggi presentiamo questa nuova funzione: foto e video visualizzabili una volta“.

Grazie alla nuova opzione, i file spariscono dalla chat una volta aperti, offrendo così agli utenti un controllo ancora maggiore della loro privacy.

In questo modo sarà possibile evitare situazioni imbarazzanti o a rischio, come quando si condividono magari immagini in cui si provano alcuni capi in un negozio e si chiede consiglio a una persona amica, o vengono inviati di fretta dati sensibili, come una password Wi-Fi. Come per tutti gli altri messaggi personali inviati su WhatsApp, anche i file multimediali visualizzabili una volta sono protetti con crittografia end-to-end, in modo che WhatsApp non possa vederli.



Questi messaggi verranno inoltre segnalati in modo chiaro con la nuova icona che indica “una volta sola”. Una volta che il file multimediale è stato visualizzato, apparirà in chat come “messaggio aperto” e, come scritto prima, non saranno salvati nelle Foto o nella Galleria del destinatario. Per tutti i dettagli vi rimandiamo alla FAQ sul sito ufficiale di WhatsApp, mentre qui di seguito vi mostriamo, come esempio, come funziona su Android.

Apri una chat individuale o di gruppo. Tocca Allega , quindi tocca: Fotocamera per scattare una nuova foto o registrare un nuovo video con la fotocamera. I video registrati tramite WhatsApp non possono superare i 16 MB

per scattare una nuova foto o registrare un nuovo video con la fotocamera. I video registrati tramite WhatsApp non possono superare i 16 MB Galleria per selezionare una foto o un video presenti sul telefono Tocca 1 . Tocca Invia .

Nella chat vedrai la voce Messaggio aperto dopo che il destinatario ha visualizzato la foto o il video.

Aprire file multimediali con l’opzione visualizza una volta

Tocca il messaggio con 1 . Visualizza la foto o il video. Scorri o tocca Indietro per uscire dalla schermata di visualizzazione di file multimediali.

Nella chat vedrai la voce Messaggio aperto per i file multimediali che hai già visualizzato. Uscendo dalla schermata di visualizzazione dei file multimediali, non sarà più possibile rivedere i file né segnalarli a WhatsApp, e non saranno salvati nel rullino foto.