WhatsApp, i messaggi effimeri potranno cancellarsi in 24 ore

Matteo Tontini,

WhatsApp ha introdotto negli scorsi mesi i messaggi effimeri, vale a dire quelli che si cancellano automaticamente dopo un certo lasso di tempo. Adesso, tuttavia, pare che il team di sviluppo sia al lavoro per potenziare questa funzione.

Stando a quanto riportato da WABetainfo, infatti, la società starebbe lavorando a un modo per dire una nuova scadenza ai messaggi a scomparsa. Se attualmente l’opzione disponibile per far sì che i messaggi si autodistruggano è “una settimana”, secondo l’indiscrezione dovrebbe essere introdotta la possibilità delle 24 ore. In questo modo, le persone potranno scegliere in base alla chat l’opzione più consona alle proprie esigenze.

Al momento è presto per capire quando sarà disponibile questa nuova possibilità per i messaggi a scomparsa: pare che gli sviluppatori stiano lavorando alla funzione da tempo, quindi un debutto potrebbe essere anche vicino, ma non lo si può dire concretamente.

Di recente, abbiamo visto come la società americana stia lavorando all’opzione per impostare la velocità di riproduzione dei vocali su WhatsApp, un metodo efficace per ascoltare senza perdere troppo tempo i messaggi più lunghi.

Per quanto riguarda la nota chat verde, nei giorni scorsi era diventata virale una truffa che invogliava gli utenti a scaricare una versione rosa di WhatsApp, al fine di raggiungere i dati sensibili. Per fortuna esiste un modo per ovviare al problema, ma il consiglio è sempre quello di non fare tap su link che conducono a siti che non si conoscono e poco raccomandabili (anche nel caso in cui fosse un amico o conoscente a inviarlo).