Con NordVPN hai 2 anni di VPN a 3,69 euro al mese + 3 mesi extra gratis

Tra le migliori offerte sui servizi di rete virtuale privata (VPN) segnaliamo quella che ha per protagonista il piano di due anni di NordVPN, con sconti fino al 65% e prezzi a partire da 3,69 euro al mese. L’attuale promozione in corso prevede inoltre 3 mesi extra di servizio in regalo.

Da tempo NordVPN è un punto di riferimento nel settore VPN, grazie a una velocità di connessione superiore alla media e a funzionalità aggiuntive che la rendono una delle migliori in assoluto per rapporto qualità-prezzo. Non è un caso che sia la VPN più consigliata dagli addetti ai lavori, tanto in Italia quanto all’estero.

I vantaggi di sottoscrivere 2 anni di NordVPN in sconto fino al 65%

Il primo vantaggio è quello di ottenere uno dei servizi di privacy e sicurezza online migliori del mercato a un prezzo ultra-competitivo, dal momento che è impossibile trovare oggi una VPN che offra un simile servizio a questo prezzo. Privacy e sicurezza sono infatti i due elementi più importanti per NordVPN, che assicura una politica no log per difendere i dati più sensibili dei propri utenti.

E fa ancora meglio aggiungendo l’opzione Threat Protection, grazie alla quale è possibile navigare online in completo anonimato, senza pubblicità invasive e lontano dai web tracker. In più, sempre grazie alla funzionalità esclusiva Threat Protection è possibile ottenere una difesa extra dagli eventuali malware presenti nei file scaricati dal web.

A tutto questo si aggiunge infine un’esperienza streaming di gran lunga superiore rispetto alla concorrenza, grazie alla connessione dei server VPN il doppio più veloce. Per attivare il piano di due anni a soli 3,69 euro al mese invece di 8,29 euro vai su questa pagina di NordVPN e completa la sottoscrizione dell’offerta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.