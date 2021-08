Galaxy Buds2: per un suono premium e il massimo del comfort

I Galaxy Buds2: gli auricolari Samsung più leggeri e piccoli di sempre puntano sulla qualità del suono e su una confortevole vestibilità.

Contestualmente al lancio ufficiale dei suoi nuovi modelli di telefoni pieghevoli, ovverosia il Galaxy Z Fold3 5G e il Galaxy Z Flip3 5G, e dei Galaxy Watch 4 e Galaxy Watch 4 Classic durante l’evento Samsung Unpacked, l’azienda coreana ha annunciato anche i nuovi auricolari della serie Galaxy che si uniscono quindi a Galaxy Buds Live e Galaxy Buds Pro, offrendo ai consumatori ancora più scelta per adattarsi alle loro necessità. Progettati per una vestibilità confortevole e per essere indossati tutto il giorno, infatti, i Galaxy Buds2 forniscono una qualità del suono eccellente, così da potersi immergere in ogni momento, ovunque ci si trovi. Gli auricolari sono disponibili in Italia al prezzo di 149.00€.

Galaxy Buds2: caratteristiche chiave e prezzo

Come parte dell’ecosistema Galaxy, i Buds2 sono i compagni perfetti per ogni smartphone, tablet o smartwatch Galaxy, e sono dotati di altoparlanti a due vie restituiscono alti nitidi e chiari e bassi profondi, mentre la Cancellazione Attiva del Rumore consente di rimuovere i rumori indesiderati. Il design a bassa sporgenza delle cuffie senza fili riduce al minimo le interruzioni del vento. Per sentire l’ambiente circostante, è sufficiente sintonizzarsi di nuovo grazie a tre diversi livelli regolabili di suono ambientale.

La voce risulterà più chiara durante le chiamate, grazie a una nuova soluzione basata sul machine learning che filtra una varietà di rumori di fondo fastidiosi.

Galaxy Buds2 sono gli auricolari di Samsung più piccoli e leggeri di sempre (5gr. ciascuno), caratterizzati da un’iconica forma curva, e con le tre estremità in silicone morbido e flessibile l’utente avrà un’ergonomia personalizzata per la migliore esperienza ANC. , Infine, per una comoda vestibilità, Samsung ha sviluppato il test “Earbud fit” all’interno dell’app Galaxy Wearable. Gli auricolari sono disponibili in quattro moderni colori – Graphite, White, Olive e Lavender – perfetti per mostrare la propria personalità e il proprio stile, e completare il tutto con custodie realizzate da terze parti.