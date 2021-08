Oppo vince il premio Eisa come Best Advanced Smartphone

Per il secondo anno consecutivo è uno smartphone dell’azienda cinese ad aggiudicarsi il premio, in questo caso il modello Oppo Find X3 Pro.

Oppo Find X3 Pro ha ottenuto un nuovo riconoscimento da parte dell’Expert Imaging and Sound Association come “EISA best product advanced smartphone 2021-2022”. L’Expert Imaging and Sound Association (EISA) è la più grande collaborazione indipendente di esperti nelle tecnologie multimediali e offre un punto di vista globale e unico sul mercato dell’elettronica di consumo. Per quasi 40 anni i suoi premi hanno fornito le migliori raccomandazioni d’acquisto indipendenti ai consumatori di tutto il mondo. Gli EISA Award sono scelti annualmente da un gruppo di esperti che includono 60 tra fotografi, Home Theatre Video, Home Theatre Audio, Hi-Fi, In-Car e Mobile Electronics magazine e siti da oltre 29 nazioni. Il team di esperti lavora in maniera indipendente.

L’Oppo Find X3 Pro

“Siamo davvero onorati di ricevere questo importante premio EISA, come riconoscimento per il lavoro di innovazione e ricerca che caratterizza Oppo Find X3 Pro. Ottenerlo per il secondo anno consecutivo è la dimostrazione del raggiungimento del nostro obiettivo finale di creare dispositivi che superino costantemente le aspettative dei consumatori e di offrire esperienze innovative e premium in tutti i mercati in cui siamo presenti”, ha commentato Maggie Xue, President of Oppo Western Europe.

Il perché tra i tanti dispositivi “in gara” è stato premiato l’Oppo Find X3 Pro (qui la nostra recensione) lo ha spiegato Paul Miller, Presidente EISA: “Elevando ulteriormente gli standard tecnologici, Oppo Find X3 Pro sorprende per le sue funzionalità complete e un design iconico. Lo smartphone flagship di Oppo offre probabilmente il miglior comparto fotografico su mobile di questa stagione, presentando quattro obiettivi sul retro – un primario e ultra grandangolare da 50MP, un teleobiettivo da 13MP e, per la prima volta in assoluto, un microscopio snapper da 3MP che offre un ingrandimento fino a 60x”.

Lo schermo è poi dotato di tecnologia a 10 bit (1,07 miliardi di colori) ed è in grado di riprodurre fedelmente le sfumature di colore catturate in foto e video e grazie al refresh rate da 120Hz, l’interazione con lo schermo risulta fluida e veloce. Find X3 Pro è dotato del nuovo processore Qualcomm Snapdragon 888, in grado di coniugare la massima velocità ad un consumo energetico bilanciato. Grazie al doppio sistema di ricarica proprietario OPPO, SuperVOOC 2.0 a 65W e AirVOOC a 30W è possibile ricaricarlo al 100% in poco più di 30 minuti.