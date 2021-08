Ufficiale: il Pixel 5a con 5G arriva il 26 agosto. Info e prezzo

Google Pixel 5a 5G punta su poche novità ma mirate, e un prezzo inferiore rispetto alla passata generazione. Purtroppo non uscirà in Italia.

Pixel 5a con 5G, l’ultimo telefono Pixel serie A di Google, è ufficiale: arriverà nei negozi il 26 agosto ma purtroppo solamente negli USA e in Giappone a un prezzo di 449.00 dollari, 50 dollari in meno circa rispetto alla passata generazione. Per questo dispositivo quindi, niente rilascio in Italia o in Europa. Un vero peccato per l’utenza di questi Paesi, considerando che il device disporrà di parecchie di quelle funzionalità che gli utenti hanno imparato ad amare, con in più alcune nuove aggiunte hardware a un prezzo, come visto, più conveniente, tale da renderlo molto appetibile.

Pixel 5a con 5G: i punti di forza

Per la prima volta in assoluto all’interno della serie A di dispositivi Pixel, il dispositivo vanterà la resistenza all’acqua e alla polvere IP67.1.

Il Pixel 5a con 5G è dotato di un sistema a doppia fotocamera ad alte prestazioni, con un obiettivo ultrawide posteriore che cattura un enorme campo visivo. A rendere più performante la camera la presenza di funzioni come Portrait Light che aiutano a ottenere la luce giusta su un viso, e Cinematic Pan, per mantenere il video che si sta registrando stabile e fluido. Dulcis in fundo, Night Sight, opzione ideale per chi per esempio ama cimentarsi con l’astrofotografia, visto che è possibile sfruttarla per catturare facilmente qualsiasi cosa, dalle luci della città alla luna e alle stelle.

questo è il primo smartphone di Google a non poter caricare le immagini su Google Foto senza limiti