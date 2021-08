Bitcoin, per la prima volta in tre mesi sopra i 50.000 dollari

La criptovaluta più popolare ha fatto registrare un importante rialzo del 3,47% sui mercati asiatici dopo i problemi degli ultimi mesi.

Dopo qualche mese di incertezza, anche a causa di una serie di movimenti esterni come il giro di vite del governo cinese sulle criptovalute, o la decisione del proprietario di Tesla, Elon Musk, di non accettarla più per l’acquisto di auto elettriche per via dell’impatto ambientale dell’attività di produzione mineraria, il Bitcoin torna sopra i 50.000 dollari per la prima volta in tre mesi. Nel dettaglio, la valuta digitale più famosa al mondo ha fatto registrare sui mercati asiatici un rialzo del 3,47%, ovverosia 50.316,87 dollari.