Prime Video, i migliori film originali usciti nell’estate 2021

I migliori film originali Prime Video usciti in questa estate 2021: eccone 5 che non dovreste lasciarvi sfuggire, da La guerra di domani a The Mauritanian.

Non solo serie TV appassionanti, ma anche tanti film degni di nota nell’estate 2021 di Amazon Prime Video. D’altro canto i mesi più caldi dell’anno sono anche il periodo più gettonato per le ferie, quindi nei momenti di relax molte persone potrebbero decidere di vedere qualcosa in TV. Con un fatturato in continua crescita, negli ultimi anni Amazon ha investito sempre di più nei contenuti originali, e anche a giugno, luglio e agosto non ha mancato di aggiungerne al catalogo.

Ma quali sono i migliori film originali Prime Video dell’estate 2021? Di seguito è possibile trovarne cinque che potrebbero tenere lo spettatore incollato allo schermo.

I film originali Prime Video da vedere questa estate

Da film adatti agli appassionati di fantascienza a quelli che offrono momenti di assoluta inquietudine: ecco i film da non lasciarvi scappare in questi caldissimi giorni.

EVANGELION:3.0+1.01 THRICE UPON A TIME

Quarto e ultimo capitolo della nuova edizione cinematografica di Evangelion, la trama vede Misato e il suo gruppo anti-Nerv Wille arrivare a Parigi, una città ormai rossa per effetto del Core. L’equipaggio dell’ammiraglia Wunder atterra su una torre di contenimento. Hanno solo 720 secondi per ripristinare la città. Quando appare un’orda di Nerv Eva, l’Unità Eva 8 potenziata di Mari deve intercettarla. Nel frattempo, Shinji, Asuka e Rei vagano per il Giappone. Per chi non lo sapesse, Evangelion è uno degli anime più discussi e apprezzati di tutti i tempi, divenuto un vero e proprio fenomeno della cultura pop giapponese. Ecco perché è una delle serie anime rétro da vedere su Netflix.

La guerra di domani

Chris Pratt veste i panni di un padre chiamato a far fronte a una minaccia aliena. Disposto a tutto pur di salvare la propria figlia, viaggerà avanti nel tempo per far fronte alle pericolose creature che potrebbero portare alla fine dell’umanità. Un film di fantascienza con ottimi effetti speciali, che punta tanto all’azione quanto allo snodare una trama accattivante e ben costruita. Sotto la sua superficie sci-fi, infatti, La guerra di domani vuole raccontare il legame genitori-figli e affrontare sia le tematiche ambientaliste (lo scioglimento dei ghiacciai) che i conflitti tra generazioni differenti (vengono reclutati in guerra solo persone oltre una certa età).

The Mauritanian

The Mauritanian racconta una storia vera, quella di un cittadino della Mauritania ingiustamente imprigionato a Guantanamo, e vanta un cast di tutto rispetto: da Jodie Foster a Tahar Rahim, passando per Benedict Cumberbatch, Shailene Woodley e Zachary Levi. Sebbene molti pensino che il film sia stato un po’ troppo generico nell’affrontare la storia vera di Mohamedou Ould Salahi e che in questo modo abbia perso per strada alcuni degli spunti narrativi più fertili, The Mauritanian è un film Prime Video che meriterebbe sicuramente di essere visto, sia per la sua riuscita drammaticità che per l’interpretazione degli attori.

Chaos Walking

Forse il meno bello tra quelli elencati, Chaos Walking è un film di fantascienza con Tom Holland e Daisy Ridley ambientato in un mondo dove vivono soli uomini. Questi sono affetti da una condizione, nota come Rumore, che manifesta in modo visivo e uditivo i pensieri che una persona sta provando. Fosse stata sviluppata meglio la trama e ci fossero stati più accorgimenti da parte del regista, a quest’ora Chaos Walking sarebbe il primo capitolo di un nuovo franchise cinematografico young adult.

The Turning – La casa del male

Gli appassionati di horror potrebbero trovare pane per i loro denti guardando The Turning – La casa del male. La pellicola racconta di una giovane governante che viene assunta per occuparsi di due ragazzi orfani in una villa gotica nella campagna del Maine. Un lavoro come tanti, all’apparenza, ma ben presto la ragazza scoprirà che sia i bambini che la casa nascondono oscuri segreti ed entità malvagie. L’impianto narrativo è quello noto ai lettori di Henry James e il film indaga l’aspetto psicologico dell’orrore, pur non riuscendo a ritagliarsi un posto tra i migliori horror dell’anno.

