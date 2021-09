Come trasformare Echo Dot di Amazon in Baby Grogu di The Mandalorian

Se volete dare un tocco unico e tenero al vostro Echo Dot di Amazon, ecco il supporto che lo trasforma in Baby Grogu di The Mandalorian.

Gli speaker intelligenti Echo Dot di Amazon sono ormai presenti in quasi tutte le nostre case, complici i prezzi molto contenuti e la versatilità che li rendono gli assistenti perfetti per tanti piccoli compiti quotidiani. Qualche mese fa Amazon ha deciso di rinnovare la linea dei dispositivi Echo Dot, abbandonando lo stile che possiamo ormai definire storico e sposando una linea più tonda che si presta a tante personalizzazioni in più. Se avete in casa un nuovo Echo Dot e volete dargli un tocco più personale, oggi vogliamo proporvi un supporto economico che lo trasforma nell’amatissimo Baby Grogu, l’iconico protagonista della serie TV The Mandalorian che per molti risponde ancora al nome di Baby Yoda.

Il supporto per Echo Dot ispirato a Baby Grogu arriva da Otterbox, azienda leader nelle cover per smartphone e dispositivi elettronici. Realizzato in materiale robusto e durevole, questo supporto per supporto per Amazon Echo Dot di quarta generazione è semplicissimo da installare: è sufficiente posizionare il vostro Echo Dot all’interno di Baby Grogu, far passare il cavo di alimentazione nell’apposito spazio e il gioco è fatto!

La base è realizzata in materiale antiscivolo e l’intero supporto è pensato per non compromettere l’utilizzo di Echo Dot, ma soltanto per dargli un tocco unico e più personale. I pulsanti posizionati sopra al dispositivo restano liberi, così come la quasi totalità dello speaker.

Prima di procedere all’acquisto del supporto di Baby Grogu assicuratevi di essere in possesso di un dispositivo Echo Dot di quarta generazione. Il supporto, infatti, non è compatibile con Echo Dot di 1ª, 2ª e 3ª generazione.