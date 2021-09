Wiko Y62 Plus ufficiale: più memoria e fotocamera migliorata

Arriva la versione potenziata del Wiko Y62, con il doppio della memoria, una fotocamera a 8MP e un prezzo di 99,99 euro.

Wiko ha annunciato lo smartphone Y62 Plus, versione migliorata del Wiko Y62. Il nuovo dispositivo vanta infatti uno spazio di archiviazione raddoppiato, ora da 32GB (espandibili con MicroSD), una fotocamera potenziata, che passa da 5MP a 8MP, sistema operativo Android 11 Go Edition (più snello, più veloce e più sicuro) e una batteria che, come l’originale, assicura fino un giorno e mezzo di utilizzo. Il produttore franco-cinese ha voluto così rendere più performante il modello base con l’obiettivo di rendere accessibile a tutti le moderne soluzioni tecnologiche, offrendo dispositivi economici con specifiche interessanti.

Wiko Y62 Plus: scheda tecnica e info

Il nuovo dispositivo di Wiko mantiene praticamente invariata la struttura del Wiko Y62, quindi il chip MediaTek Helio A20 come cuore pulsante e una batteria da 3.000 mAh, che secondo i dati forniti dal produttore, consentono di arrivare a un giorno e mezzo di autonomia. Per gestire l’energia utilizzata per le app il device si appoggia anche alla tecnologia smart AI power saver integrata, utile a prolungare la durata della ricarica. La batteria, tra l’altro, come da tradizione per il brand è rimovibile.

L’ampio schermo da 6.1″ in formato 19:9 è dotato di risoluzione HD+ a 720×1560 pixel, con la tecnologia IPS integrata che rende testo e immagini chiare e leggibili da qualsiasi angolazione.

Con i 2GB di RAM associati al processore Quad-Core 1.8GHz, l’utente può spostarsi da un’applicazione all’altra velocemente, e con la velocità del 4G può caricare e scaricare contenuti in pochi secondi. Infine, tornando alla fotocamera, con gli ultimi aggiornamenti all’applicazione di Camera Go sono state aggiunte le modalità Night Mode e HDR, tramite le quali realizzare scatti nitidi e immagini dettagliate anche in condizioni di scarsa luminosità.

A proposito di funzioni, molto interessante lo sblocco facciale che consente il riattivo istantaneo dello Y62 Plus per accedere subito a tutti i contenuti. Wiko Y62 Plus ha un design caratteristico grazie alla sua scocca posteriore con finitura texturizzata, che riflette la luce con sfumature di Dark Blue, Light Blue o Mint. Il suo corpo compatto permette inoltre una presa ergonomica e garantisce massimo comfort.