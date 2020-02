Wiko annuncia la nuova serie View4

Luca Colantuoni,

Il produttore franco-cinese ha presentato la nuova serie View4 che comprende inizialmente due smartphone di fascia medio-bassa. Caratteristiche più importanti dei View4 e View4 Pro sono l’elevata autonomia e le tre fotocamere posteriori. L’obiettivo di Wiko è rendere accessibile a tutti le moderne soluzioni tecnologiche, offrendo dispositivi economici con specifiche interessanti.

Il View4 è disponibile in tre colorazioni (Cosmic Blue, Cosmic Gold e Cosmic Green) con finitura effetto vetro. Lo schermo IPS da 6,52 pollici ha una risoluzione HD+ (1600×720 pixel) e un notch a goccia nella parte superiore che ospita la fotocamera frontale da 8 megapixel. La dotazione hardware comprende il processore octa core MediaTek Helio A25 a 1,8 GHz, 3 GB di RAM e 32 GB di storage, espandibili con schede microSD fino a 256 GB. Le tre fotocamere posteriori hanno sensori da 13, 2 e 5 megapixel (standard, profondità e ultra grandangolare).

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS e LTE (dual SIM). Sono inoltre presenti il jack audio da 3,5 millimetri, la porta micro USB 2.0 e il pulsante dedicato per Google Assistant. La batteria da 5.000 mAh offre un’autonomia fino a 3 giorni. Il View4 è in vendita presso i principali negozi di elettronica ad un prezzo di 159,99 euro.

Anche il View4 Lite è disponibile in tre colorazioni (Deep Blue, Deep Gold e Deepc Green), ma solo la prima ha una finitura lucida, mentre per le altre due è opaca. Molte specifiche sono in comune con il modello superiore: schermo IPS da 6,52 pollici con risoluzione HD+ (1600×720 pixel), processore octa core MediaTek Helio A25 a 1,8 GHz, 32 GB di storage, slot microSD, fotocamere posteriori da 13, 2 e 5 megapixel (standard, profondità e ultra grandangolare), connettività WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS e LTE (dual SIM), jack audio da 3,5 millimetri, porta micro USB 2.0 e pulsante dedicato per Google Assistant.

La fotocamera frontale nel notch a goccia ha un sensore da 5 megapixel, mentre la RAM è 2 GB. La batteria da 4.000 mAh offre un’autonomia fino a 2 giorni. Il View4 Lite sarà disponibile da fine marzo ad un prezzo di 129,99 euro. Su entrambi i modelli è installato Android 10.