Google Store, sconti fino al 23% per i 23 anni di Google

Google festeggia il suo 23° compleanno scontando molti prodotti del 20-23% in meno rispetto ai prezzi di listino sul suo negozio online.

Google compie oggi 23 anni e per l’occasione, solo per oggi (l’offerta termina il 27 settembre 2021), ha deciso di regalare una serie di sconti fino al 20-23% su molti dei suoi prodotti di punta. Nel nostro caso, basta essere residenti in Italia con indirizzo di spedizione nel Bel Paese, aver compiuto 18 anni e disporre ovviamente dell’accesso a Internet per recarsi su Google Store Italia, scegliere il prodotto desiderato, metterlo nel carrello e finalizzare l’acquisto dopo aver scritto GOOGLEBDAY. L’offerta del codice promozionale verrà applicata al momento del pagamento. Attenzione: i codici promozionali non possono essere utilizzati in caso di pagamento senza registrazione, pertanto, per poterli utilizzare, l’utente dovrà aver eseguito l’accesso al proprio Account Google.

Buon compleanno Google!

Google precisa che salvo diversa indicazione, l’offerta non è cumulabile con altre promozioni, e che i codici non sono trasferibili né possono essere sostituiti con denaro contante o equivalente. È possibile inoltre utilizzarli solo su Google Store Italia per gli articoli idonei nei termini consentiti dalle leggi vigenti. Quindi verrà applicato il 20% di sconto su qualsiasi prodotto disponibile nel negozio online del colosso di Mountain View, tranne che su Chromecast con Google TV, Nest Hello, Nest Camera indoor, FitBit Charge 5, FitBit Charge 4 Tracker.

La promozione è applicabile su Pixel 4a, Nest Dorbell, gli Stadia Controller, le Pixel Buds A e il Fitbit Versa 3, con in più delle promo segrete per arrivare fino al 23% di sconto.

Nascoste tra le pagine del suo store, infatti, Google ha inserito alcuni pacchetti regalo blu per stimolare una sorta di caccia al tesoro, che una volta trovati e aperti cliccandoci sopra “rilasciano” un codice sconto un po’ più sostanzioso, ovverosia il BDAYSURPRISE23. Quest’ultimo consente così di abbassare ulteriormente il prezzo di Pixel 4a, Chromecast e Nest Audio. In tal senso varia in base ai mercati. Per ulteriori informazioni, vi invitiamo a leggere i Termini relativi ai codici promozionali sul Google Store.