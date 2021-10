Nest Cam con cavo di 2° generazione disponibile in Italia

Costruita con materiali sostenibili, la videocamera è acquistabile su Google Store, Unieuro, Mediaworld e altri rivenditori. Prezzo e info nella news.

Nest Cam è una videocamera dotata di cavo. Per installarla, basta collegarla a una presa di corrente e seguire le semplici istruzioni nell’app Google Home. Sarà tutto pronto in pochi istanti. Costruita con materiali sostenibili, Nest Cam è in grado di rilevare persone, animali e veicoli e include 3 ore di cronologia video degli eventi. Inoltre, vi dà la possibilità di creare Zone attive, ovvero di definire aree specifiche da tenere sotto controllo e le notifiche che volete ricevere quando succede qualcosa in quei punti. In precedenza, molte di queste funzionalità erano fruibili solo tramite un abbonamento, ma grazie all’elaborazione sul dispositivo il nuovo modello può fare di più. La cam è acquistabile al prezzo di 99,99€ su Google Store, da Unieuro, Mediaworld e altri rivenditori.

Nest Cam: un dispositivo intelligente e versatile

Grazie all’intelligenza avanzata e alla registrazione basata sugli eventi, Nest Cam mostra solo le attività che interessano l’utente, anziché tanti avvisi superflui attivati dal rilevamento dei movimenti. I dati acquisiti dalla videocamera sono elaborati sul dispositivo, garantendo rilevamenti e avvisi più precisi insieme a una maggiore privacy e sicurezza. Nest Cam ha inoltre un design versatile che vi consente di avere un occhio in più proprio dove ne avete bisogno. Può pertanto essere appoggiata su una mensola o un tavolo, oppure essere installata a parete. La cerniera personalizzabile consente di posizionare la videocamera in angoli difficili da raggiungere e cambiarne l’inclinazione.

La conversazione bidirezionale consente poi di ascoltare e di utilizzare risposte pre-registrate in base alla situazione, anche se non ci si trova fisicamente a casa.

Il nuovo modello monta una videocamera HDR con visione notturna, e vanta un campo visivo di 130 gradi e uno zoom da 6x. È ottimizzata per offrire la visione più chiara possibile in diverse situazioni, ad esempio con soggetti retroilluminati oppure in ambienti bui o molto luminosi. Anche se il segnale Wi-Fi si interrompe temporaneamente, Nest Cam continua a funzionare perché è in grado di registrare fino a un’ora di video nello spazio di archiviazione locale. Quando la videocamera torna online, le registrazioni vengono caricate nella sequenza temporale. La nuova Nest Cam, infine, richiede anche un Account Google, che include funzionalità di sicurezza come la verifica in due passaggi, il rilevamento di attività sospette e il Controllo sicurezza per mantenere le password protette.