HMD Global lancia il tablet Nokia T20: ecco tagli, prezzo e info

Arriva il tablet Nokia T20, batteria infinita e tutta la versatilità e l’affidabilità che ci si aspetta da un dispositivo Nokia.

HMD Global lancia ufficialmente il nuovo tablet Nokia T20, che porta la classica qualità dei telefoni Nokia sul grande schermo, con una gamma di funzionalità versatili e una batteria di lunga durata che aiutano a eccellere nel lavoro e a rilassarsi quando è il momento di riposare. Il dispositivo, che segna l’introduzione della nuova serie T, propone infatti una serie di caratteristiche innovative molto interessanti, tra cui un luminoso schermo 2K, tre anni di update di sicurezza mensili e due anni di aggiornamenti gratuiti del sistema operativo (OS).

T20, il primo tablet targato Nokia

“Siamo orgogliosi di ascoltare e rispondere sempre ai desideri delle persone. Nell’ultimo anno, abbiamo notato l’aumento del lavoro ibrido e dell’apprendimento online, così come l’uso crescente dei social media, delle piattaforme di videochiamata e dei servizi di streaming che hanno generato un aumento nella richiesta di tablet, salita del 53% tra il Q1 del 2020 e lo stesso trimestre del 2021”. E’ quanto dichiarato da Florian Seiche, CEO, HMD Global, il quale ha poi spiegato che su queste basi l’azienda ha pensato di creare il primo tablet Nokia.

Ma vediamo di conoscere meglio questo nuovo dispositivo. Come per i telefoni Nokia, la sicurezza e il software rimangono un elemento chiave, ecco perché con il device vengono offerti due anni di aggiornamenti del sistema operativo Android, insieme a tre anni di update di sicurezza mensili e Google Kids Space, un modo sicuro per i più piccoli per esplorare applicazioni, libri e video e alimentare le loro menti curiose. Google Kids Space funziona in parallelo con l’account Google del bambino, che i genitori possono gestire con il Family Link parental control.

Sotto la solida struttura metallica del corpo batte il cuore di un Unisoc T610, mentre la cornice lucida dello schermo fissa perfettamente il grande display 2K certificato per la luce blu al sottile corpo metallico, con una batteria di lunga durata da 8200mAh che permette di lavorare, imparare e giocare per almeno 15 ore di navigazione sul web, sette ore di chiamate o 10 ore di visione di film in famiglia. Il tablet è anche dotato della ricarica rapida, e dispone di altoparlanti stereo dotati di OZO Playback, per godere di un’esperienza di ascolto veramente coinvolgente. Infine, grazie ai doppi microfoni, l’ascolto viene garantito anche quando si eseguono chiamate da ambienti rumorosi.

Il Nokia T20, che si unisce all’ampia flotta di dispositivi Android Recommended (AER) che soddisfano i rigorosi requisiti aziendali di Google e che lo certificano un dispositivo di cui fidarsi per sostenere il proprio business, sarà disponibile in Italia a partire da metà ottobre al prezzo di 239 euro nella versione Wi-Fi (configurazione 4GB/64GB) e 249 euro in quella LTE (configurazione 4GB/64GB). Ricordiamo che il nuovo tablet funziona anche con HMD Enable Pro, la soluzione di gestione della mobilità aziendale, per massima facilità d’uso da un’unica interfaccia.

