Netflix, serie TV e film in uscita tra l’11 e il 17 ottobre

Tutti i film e le serie TV in uscita su Netflix dall’11 al 17 ottobre 2021: dall’attesissimo show You 3 al film Operation Hyacinth.

Nella settimana tra l’11 e il 17 ottobre, Netflix è pronta a sganciare la prima vera bomba di questo mese: è infatti in arrivo You 3, terza stagione della serie TV thriller incentrata sullo stalking.

La season 2 si era conclusa con Love (Victoria Pedretti) incinta e pronta a costruirsi una nuova vita insieme al suo Joe (Penn Badgley), che tuttavia vede riemergere le vecchie ossessioni. Una volta padre, il bibliotecario newyorkese riuscirà a voltare pagina oppure dovrà confrontarsi di nuovo con i suoi problemi?

Dopo il successo di Squid Game, arriva sulla piattaforma una nuova serie coreana: My Name, diretta da Kim Jin Min (Extracurricular). La storia si incentra sulla giovane Yoon Ji Woo, che dopo l’omicidio del padre decide di unirsi a un’organizzazione criminale per vendicare la morte.

Per quanto riguarda i film originali, invece, val la pena citare Operation Hyacinth: come lascia intuire il titolo stesso, la storia si basa sull’Operazione Giacinto, un’attività segreta condotta dalla polizia comunista polacca nel biennio 1985-1987 attraverso la quale intendeva schedare tutti gli omosessuali polacchi e includerli in una sorta di database. Protagonista della pellicola Netflix è un poliziotto che, non soddisfatto dell’esito di un’indagine per un omicidio avvenuto nella comunità gay, decide di indagare per conto suo.

E ancora, tra i film in uscita questa settimana c’è La battaglia dimenticata, uno storico ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale. La trama è incentrata sulla battaglia della Schelda, svoltasi in Belgio nel 1944, e i protagonisti sono tre personaggi coinvolti nella guerra: un giovane olandese che combatte per i tedeschi, una ragazza neozelandese e un pilota inglese.

Infine, gli appassionati di animazione potranno vedere Violet Evergarden: il film.

Netflix: tutte le novità tra l’11 e il 17 ottobre

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana.

Serie TV originali

Il club delle baby sitter (stagione 2) – 11 ottobre

I film della nostra infanzia (stagione 3) – 12 ottobre

Mighty Express (stagione 5) – 12 ottobre

Another Life (stagione 2) – 14 ottobre

You (stagione 3) – 15 ottobre

Il mondo di Karma (stagione 1- serie kids) – 15 ottobre

Little Things (stagione 4) – 15 ottobre

My Name (stagione 1) – 15 ottobre

Misfit – Fuori posto: La serie (stagione 1) – 16 ottobre

Film originali

Bright: Samurai Soul – 12 ottobre

Distanza di sicurezza – 13 ottobre

Operation Hyacinth – 13 ottobre

Violet Evergarden: il film – 13 ottobre

A World Without – 14 ottobre

Io, tu, lui e lei – 15 ottobre

The Trip – 15 ottobre

La battaglia dimenticata – 15 ottobre

Sharkdog – Un Halloween squaloso (film animazione) – 15 ottobre

Gli altri film

Slashers – 14 ottobre

Unfaithful – L’amore infedele – 15 ottobre

Killer Under the Bed – 15 ottobre

Il monaco che scese dalla montagna – 15 ottobre

Everybody Happy – 17 ottobre

Stand-up comedy

One Night in Paris – 14 ottobre

Documentari

Convergence: il coraggio della crisi – 12 ottobre

Dietro le quinte di Malinche: un documentario di Nacho Cano – 12 ottobre

Contenuti in scadenza

Di seguito è possibile trovare tutti i film, le serie e i documentari che lasceranno la piattaforma nella settimana dall’11 al 17 ottobre 2021.

Film in scadenza

Trafficanti – 11 ottobre

Gli infedeli – 14 ottobre

Oddbods: Party Monsters – 14 ottobre

Priest – 14 ottobre

Un po’, tanto, ciecamente – 14 ottobre

Baciami ancora – 15 ottobre

Da zero a dieci – 15 ottobre

Diaz – 15 ottobre

L’ultimo bacio – 15 ottobre

Le conseguenze dell’amore – 15 ottobre

Mine vaganti – 15 ottobre

Precious – 15 ottobre

Primo amore – 15 ottobre

Radiofreccia – 15 ottobre

Ricordati di me – 15 ottobre

The Embalmer – 15 ottobre

The Family Friend – 15 ottobre

Un giorno perfetto – 15 ottobre

Escape Plan – Fuga dall’inferno – 16 ottobre

10 Days in Sun City – 17 ottobre

Il testimone invisibile – 17 ottobre

U Turn – 17 ottobre

Up North – 17 ottobre

Serie in scadenza

Glacé – 13 ottobre

La scienza del rischio – 14 ottobre

