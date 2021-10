Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro in Italia nella prima parte del 2022

Google rilascerà i suoi due nuovi attesissimi smartphone top di gamma anche in Italia entro i primi mesi del prossimo anno.

In questi minuti Google ha iniziato la live della presentazione ufficiale i suoi prossimi smartphone top di gamma, cioè a dire i Pixel 6 e Pixel 6 Pro con sistema operativo mobile Android 12. Due dispositivi che secondo quanto dichiarato ufficialmente a oggi dal colosso di Mountain View non verranno rilasciati su alcuni mercati, tra i quali purtroppo l’Italia. Ma i fan italiani dei dispositivi di Big G possono stare tranquilli: quella del colosso americano è una scelta solo momentanea. Secondo infatti quanto rivelato da Google Italia alla nostra redazione, Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro arriveranno anche in Italia nella prima parte del 2022. Nel frattempo chi volesse, da oggi può pre-ordinarli in diversi Paesi europei al prezzo rispettivamente di 649€ per il Pixel 6 da 128GB, di 899€ per il Pixel 6 Pro da 128GB, e di 999€ per il modello Pro con taglio da 256GB.

Per entrambi i dispositivi c’è il SoC custom Google Tensor, che va a sostituire i chip Qualcomm di solito montati sugli smartphone di questa gamma, progettato per rendere i nuovi Pixel ancora più capaci sotto diversi punti di vista. In questo modo, grazie a un’evoluta intelligenza artificiale e alle capacità hardware, l’azienda promette miglioramenti nell’utilizzo quotidiano, con i device in grado di operare in qualsiasi condizione sempre al massimo, dall’ottimizzazione per lo scatto di foto (sono stati migliorati i sensori e gli obiettivi della fotocamera posteriore) alla registrazione di video, al bilanciamento dei consumi e quindi sulla durata della batteria.