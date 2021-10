God Of War sbarca finalmente su PC!

Dopo tre anni di esclusiva per PlayStation, l’amatissimo God Of War arriva anche su PC all’inizio del 2022: tutti i dettagli ufficiali.

La notizia che in tantissimi stavano aspettando è arrivata! God Of War, uno dei titoli più apprezzati dagli ultimi anni, reboot della fortunata serie di Santa Monica Studio, sta per sbarcare anche su PC a tre anni dal suo rilascio in esclusiva per le console di casa Sony.

Con oltre 19,5 milioni di copie vendute per PlayStation 4 e una stregua di fan in trepidante attesa del nuovo capitolo in uscita nel 2022, God Of War è pronto a conquistare anche gli utenti di PC a partire dal 14 gennaio 2022, data confermata oggi direttamente da Sony.

La versione di God Of War per PC, spiegano da Sony, include un’ampia gamma di preimpostazioni grafiche e di opzioni che ci consentiranno di perfezionare l’esperienza a seconda della nostra configurazione. God of War per PC garantisce una qualità grafica esclusiva e mozzafiato: ombre a risoluzione più elevata, impostazione SSR avanzata e miglioramenti all’occlusione ambientale grazie a opzioni come GTAO e SSDO.

Sony ha confermato il supporto per controller e la possibilità di personalizzare i comandi della tastiera. I giocatori che preferiscono usare i controller di PlayStation potranno farlo grazie al supporto ai controller wireless DUALSHOCK 4 e DUALSENSE. Non solo: i giocatori fedeli a mouse e tastiera potranno personalizzare totalmente le combinazioni di tasti per adattare i comandi al proprio stile di gioco.

God Of War per PC, già in pre-ordine a partire da oggi, includerà i seguenti contenuti aggiuntivi: