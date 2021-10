Samsung Galaxy S21 5G in offerta con 179 euro di sconto

Il nuovo e potente Samsung Galaxy S21 scende di ben 179 euro su Amazon con un’offerta che riguarda tutte le colorazioni disponibili.

Amazon in questi giorni ci sta regalando tante piacevoli sorprese, ma oggi vogliamo segnalarvi un’offerta che i fan di Samsung non possono lasciarsi scappare: il nuovo e potente smartphone Galaxy S21 5G, disponibile in Italia da una manciata di mesi, scende di prezzo in occasione di quello che è a tutti gli effetti l’evento dell’anno per i cacciatori di offerte.

Il sistema di fotocamere a 3 lenti e lo straordinario zoom del Samsung Galaxy S21 oggi in offerta ti consentono di realizzare primi piani da urlo. Scatta foto ad alta risoluzione con la funzione Video Snap in 8K e utilizza lo zoom per vedere più da vicino i dettagli delle tue registrazioni. L’8K è la più alta risoluzione presente su uno smartphone Galaxy, e vanta un numero di pixel quattro volte maggiore rispetto al 4K. Grazie a questa tecnologia puoi creare splendide foto ad alta risoluzione direttamente dai tuoi filmati in 8K, e non devi più scegliere se scattare foto o girare video.

Galaxy S21 vanta il primo processore 5 nm installato su uno smartphone Galaxy in grado di combinare velocità e prestazioni impressionanti in un chipset più piccolo. Questo notevole miglioramento rende il nuovo Galaxy S21 5G intelligente e gli consente di apprendere più velocemente. Non solo. La piattaforma Samsung Knox integrata nel processore del Galaxy S21 5G protegge il tuo smartphone, mentre la tecnologia Knox Vault mantiene criptati i tuoi dati biometrici. IP68, il Galaxy S21 5G è protetto anche da schizzi di acqua e polvere.

Vediamo insieme le specifiche tecniche del nuovo dispositivo che per le prossime ore potrà essere acquistato a 699,90 euro nelle tre colorazioni disponibili al momento in Italia: Phantom Black, Phantom White, Phanton Pink e Phantom Violet.

Samsung Galaxy S21 in offerta: le specifiche tecniche

Schermo : Dynamic AMOLED 2X da 6,7″ FHD+ 2400×1080, refresh rate adattivo (48-120Hz)

: Dynamic AMOLED 2X da 6,7″ FHD+ 2400×1080, refresh rate adattivo (48-120Hz) Processore : Exynos 2100 (octa-core), 5nm

: Exynos 2100 (octa-core), 5nm RAM : 8 GB

: 8 GB Archiviazione : 128 GB o 256 GB

: 128 GB o 256 GB Dimensioni : 161,5 x 75,6 x 7,8 mm

: 161,5 x 75,6 x 7,8 mm Peso : 200 grammi

: 200 grammi Fotocamera principale : sensore principale da 12 megapixel (FOV 79°, F/1,8), ultra grandangolare da 12 megapixel (FOV 120°, F/2,2 )e zoom ottico da 64 megapixel (FOV 76°, f/2,0)

: sensore principale da 12 megapixel (FOV 79°, F/1,8), ultra grandangolare da 12 megapixel (FOV 120°, F/2,2 )e zoom ottico da 64 megapixel (FOV 76°, f/2,0) Fotocamera anteriore : 10 MP (Dual Pixel AF, FOV 80°, f/2,2)

: 10 MP (Dual Pixel AF, FOV 80°, f/2,2) Sistema operativo : interfaccia One UI 3.1 con Android 11

: interfaccia One UI 3.1 con Android 11 Batteria : 4.800 mAh con ricarica 25W Super Fast Charging, 15W Fast Wireless Charging, Wireless PowerShare

: 4.800 mAh con ricarica 25W Super Fast Charging, 15W Fast Wireless Charging, Wireless PowerShare Connettività : 5G SA/NSA Sub-6/mmWave, WiFi 6, Bluetooth 5.0, USB-C, NFC, GPS, Galileo, Glonass, BeiDou

: 5G SA/NSA Sub-6/mmWave, WiFi 6, Bluetooth 5.0, USB-C, NFC, GPS, Galileo, Glonass, BeiDou Sensore impronte digitali : ultrasonico integrato nel display

: ultrasonico integrato nel display Colorazioni: Phantom Violet, Phantom Silver, Phantom Black

