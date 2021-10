HONOR annuncia il lancio globale di HONOR 50

HONOR 50 vanta potenti features, per un’esperienza di Vlogging senza precedenti, oltre a un design avanzato e fotocamere all’avanguardia.

HONOR ha annunciato poco fa l’arrivo ufficiale del nuovo flagship HONOR 50 sui mercati internazionali, dopo il suo lancio in Cina all’inizio di quest’anno, con una serie di eventi di presentazione che si sono tenuti in tutto il mondo. HONOR 50 è uno smartphone di fascia medio-alta fortemente votato all’imaging, dotato di innovative funzionalità di vlogging, GMS e schermo OLED curvo a 75° di 6,57″. E’ inoltre il primo smartphone a poter vantare un processore Snapdragon™ 778G 5G di Qualcomm, che migliora le prestazioni di CPU e GPU del 45%, e la potenza di elaborazione AI del 123% rispetto alla generazione precedente.

HONOR 50: potenza ed eleganza

HONOR 50 presenta una cornice ultrasottile sulla parte anteriore, e bordi in vetro lucidato 2.5D su entrambi i lati del display, offrendo una superficie liscia per offrire agli utenti una maggiore esperienza visiva e al tatto. Se inclinato verso la luce, il dispositivo brilla e diventa luminoso grazie al pattern del suo design, rendendolo perfetto come accessorio fashion da abbinare a qualsiasi outfit. Rendendo omaggio alla classica fotocamera reflex a doppia lente, HONOR 50 adotta il design Dual Ring composto da due cerchi concentrici sul retro, che ricordano un paio di occhi.

Traendo ispirazione dai classici design degli anelli dei marchi di gioielli di lusso, il cerchio superiore con la fotocamera principale è lucidato con lo stesso anello di metallo classico e senza tempo sul bordo.

Lo smartphone è dotato, come scritto prima, di uno schermo OLED curvo a 75° di 6,57-pollici che supporta una risoluzione Full High Definition di 2340×1080. Il display può produrre ben 1,07 miliardi di colori e copre il 100% della gamma cromatica DCI-P3, offrendo immagini straordinarie, dettagli nitidi e un’esperienza cromatica coinvolgente. Il device è dotato inoltre di una frequenza di aggiornamento dello schermo fino a 120Hz e una frequenza di campionamento del touchscreen di 300Hz, promettendo elevate velocità di risposta per offrire un’esperienza di visione veloce e senza ritardi di input.

Consumi energetici intelligenti

La frequenza di aggiornamento è dinamica e intelligente e permette agli utenti di regolarla in base alle azioni sullo schermo, contribuendo a risparmiare il consumo energetico. In tal senso HONOR 50 vanta una batteria a doppio circuito a cella singola da 4.300 mAh, grazie alla quale può facilmente supportare un’intera giornata di utilizzo ininterrotto. Alimentato da GPU Turbo X, un’esclusiva tecnologia di accelerazione grafica, HONOR 50 offre prestazioni potenti anche durante i giochi più intensi che mettono sotto torchio il potente chip SnapdragonTM 778G 5G di Qualcomm.

Quando lo smartphone è scarico, la tecnologia HONOR SuperCharge da 66 W consente di caricare la batteria fino al 70% in soli 20 minuti utilizzando il caricabatterie incluso.

“Continuando con quanto fatto precedentemente, questa serie integra estetica e tecnologia – ha affermato George Zhao, CEO di HONOR Device Co, Ltd. Il nuovo smartphone HONOR 50 vanta una serie di straordinarie innovazioni della fotocamera, del design e delle prestazioni, grazie alla collaborazione con molti partner di fama mondiale”. Gli eventi locali sono stati anche l’occasione ufficiale per presentare al grande pubblico la nuova canzone di HONOR Go cantata da Sonna Rele, presentata per la prima volta in anteprima ad agosto, ma che è ora disponibile tra le suonerie del nuovo smartphone.