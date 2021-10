Il nuovo Kindle Paperwhite disponibile su Amazon.it

La nuova generazione di Kindle Paperwhite, basato su un hardware premium e prestazioni migliorate, è disponibile per l’acquisto su Amazon.it.

Il nuovo Kindle Paperwhite è disponibile per l’acquisto da oggi su Amazon.it al prezzo di 139,99 euro (con pubblicità), o di 149,99 euro (senza pubblicità). Con uno schermo da 6,8’’ antiriflesso, fino a 10 settimane di autonomia, tonalità della luce regolabile, ricarica USB-C e 8GB di spazio di archiviazione, il dispositivo cambia l’esperienza di lettura per i suoi clienti, rendendola ancora più confortevole. La batteria assicura inoltre fino a 10 settimane di autonomia, e grazie alla nuova ricarica veloce USB-C incluso nella confezione impiega solo 2,5 ore per caricarsi completamente. Il nuovo dispositivo, inoltre, è più resistente che mai: livello di protezione IPx8, progettato per resistere ad immersioni accidentali in acqua.

Kindle Paperwhite si rinnova

Il nuovo Kindle punta decisamente su un hardware premium, a prestazioni migliorate rispetto alla generazione precedente, a un’interfaccia utente completamente ridisegnata e a un design compatto e resistente all’acqua, che consente di godersi la lettura in qualsiasi luogo e in qualsiasi momento. Il nuovo Kindle Paperwhite include tutte le funzionalità che hanno reso i Kindle il migliore dispositivo per leggere, tra cui: Whispersync, Copertine dei libri, Word Wise e Accessibilità.

Inoltre, è progettato all’insegna della sostenibilità ambientale ed è idoneo al Climate Pledge di Amazon.

Kindle Paperwhite è infatti realizzato con il 60% di plastica riciclata post-consumo e il 70% di magnesio pressofuso ugualmente riciclato. Grazie al suo schermo antiriflesso, il più grande mai visto su Kindle Paperwhite, con una cornice più sottile da 10.2mm per un design elegante, la qualità del testo risulta super definita, ed è possibile leggere come sulla carta stampata, anche alla luce diretta del sole grazie alla possibilità di regolare l’illuminazione integrata.

Come tutti i Kindle anche questo modello è disponibile in versione “Con Pubblicità” o “Senza Pubblicità”: i primi mostrano un salvaschermo sponsorizzato quando il device ha lo schermo bloccato o in standby, e per questo motivo costano un po’ meno rispetto alla versione senza pubblicità. Quest’ultima, comunque, non è invasiva e non influisce sull’esperienza di lettura né sulla durata della batteria.