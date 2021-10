Huawei lancia la campagna Huawei Festival con tante offerte

La nuova campagna di Huawei propone ai suoi utenti tantissime promozioni, vantaggi e regali fino al 31 gennaio 2022.

Per festeggiare i propri fan e i clienti più affezionati, Huawei ha lanciato la nuova campagna “Huawei Festival” con tantissime promozioni, vantaggi e regali fino al 31 gennaio 2022. Per scoprirli è sufficiente accedere a My Huawei, la nuova app all-in-one che aggrega alcuni dei servizi più richiesti dell’azienda, disponibile sui dispositivi Huawei e scaricabile tramite AppGallery, marketplace proprietario della società cinese. In particolare, My Huawei dà la possibilità a tutti gli utenti di acquistare direttamente sullo store ufficiale, ottenere vantaggi sull’assistenza e accedere alla Community che ha recentemente superato i 700mila iscritti e partecipare alle varie attività ed eventi.

Huawei Festival, tutte le promo

Chi possiede uno smartphone Huawei, può richiedere gratuitamente 6 mesi di estensione della garanzia commerciale prevista, per una copertura più duratura del proprio dispositivo. Chi ne possiede uno fuori garanzia con problemi di batteria, durante il periodo promozionale ha la possibilità di acquistare il servizio di sostituzione batteria al prezzo vantaggioso di 39,00 euro. Huawei Mobile Services offre il 30% di sconto per abbonamenti annuali a HUAWEI Cloud, HUAWEI Music e HUAWEI Video.

Col sevizio di cloud si può aumentare la memoria del device e poter conservare in modo sicuro tutti i documenti e ricordi più preziosi, senza essere costretti a eliminare foto dalla gallery. HUAWEI Music consente di ascoltare la propria musica preferita sempre e ovunque e non doversi preoccupare di avere traffico dati sufficiente, mentre il servizio HUAWEI Video consente di guardare programmi televisivi, film e serie tv in qualsiasi momento.

Le offerte dello store

Imperdibili anche le promozioni speciali disponibili fino al 7 novembre su Huawei Store per acquistare i nuovi prodotti con il 10% di sconto grazie al coupon presente nella pagina della campagna a questo link. Inoltre, in occasione di Huawei Festival, nel corso di tutto il mese di novembre Huawei coinvolge gli utenti con una serie di proposte per offrire l’opportunità di vincere alcuni tra i nuovi prodotti. L’invito è iscriversi alla newsletter entro il 30 novembre per vincere lo smartwatch HUAWEI Watch GT3 e lo smartphone HUAWEI nova 8i. Per chi desiderasse aggiudicarsi il nuovo smartphone Huawei, il flagship ultra sottile e ultra leggero HUAWEI nova 9, entro il 21 novembre potrà partecipare all’iniziativa “vinci in due mosse”.