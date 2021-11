OPPO Reno6 Pro 5G protagonista alle World Finals del Lamborghini Super Trofeo

OPPO Reno6 Pro 5G e Reno6 5G sono stati i grandi protagonisti dell’evento conclusivo del Lamborghini Super Trofeo 2021.

OPPO ci ha ormai abituati alle cose in grande. Questo 2021 è stato un anno davvero d’oro per il colosso cinese anche nel nostro Paese, con una serie di dispositivi di altissimo livello che hanno conquistato milioni di persone anche in Italia, da quel gioiellino del Find X3 Pro ai più recenti Reno6 Pro 5G e Reno6 5G, senza dimenticare gli smartphone più economici e non per questo meno validi della Serie A che hanno portato il 5G anche a chi non è disposto a spendere troppo per uno smartphone. Il 2021 è ancora a due mesi di distanza dalla sua conclusione, ma OPPO ha festeggiato in anticipo quest’anno di enormi successi in qualità di main partner di Lamborghini Squadra Corse, che ha portato OPPO di nuovo in pista in occasione delle World Finals, l’evento conclusivo Lamborghini Super Trofeo.

La sede era una delle più iconiche del settore: il Misano World Circuit Marco Simoncelli, dove tra il 30 e il 31 ottobre si sono sfidate oltre 60 vetture Lamborghini Huracán Super Trofeo Evo in un evento che si è distino per una particolare attenzione all’estetica e che rispecchia la strategia di OPPO per i suoi smartphone: design, velocità e performance di alto livello, proprio come le Lamborghini.

I protagonisti dell’evento erano due. Da un lato c’era la nuova Huracán Super Trofeo EVO2, la versione più performante mai progettata per correre, con un design senza compromessi e un approccio estetico futuristico che anticipa parzialmente elementi stilistici della prossima gamma stradale. Dall’altro lato i due nuovi smartphone di OPPO, OPPO Reno6 Pro e OPPO Reno6, caratterizzati da un design elegante e innovativo grazie alla particolare finitura realizzata con il processo OPPO Glow e un comparto grafico di altissimo livello.

Isabella Lazzini, Chief Marketing Officer OPPO Italia, ha riassunto in modo egregio il perché di questa collaborazione con Lamborghini:

Siamo estremamente orgogliosi di prendere parte al Lamborghini Super Trofeo, uno degli eventi più attesi e importanti nel settore automobilistico. Gli smartphone della recente OPPO Reno6 Series hanno saputo immortalare al meglio tutta la potenza e la velocità delle vetture in pista, attraverso un comparto fotografico rivoluzionario. La cura verso ogni dettaglio e la costante ricerca in termini di perfezione sono gli stimoli che guidano il nostro lavoro e che ci accomunano a Lamborghini, un’azienda che ha saputo fare la storia nel panorama italiano.

OPPO Reno6 Pro 5G e OPPO Reno6 5G

I due nuovi dispositivi, OPPO Reno6 Pro 5G e OPPO Reno6 5G, offrono a tutti i creatori digitali la possibilità di catturare al meglio ogni emozione, immortalando ogni dettaglio grazie a un’ampia suite di funzionalità top di gamma nel settore dell’imaging e al supporto AI, tra cui l’innovativa funzione Portrait Video.

Sotto la scocca troviamo anche 12 GB di RAM LPDDR4x e 256 GB di spazio di archiviazione, una potente batteria da 4.500 mAh con ricarica veloce 65W SuperVOOC 2.0. Di tutto rispetto anche il comparto fotografico: 50MP Sony IMX766, f/1,8, 1/1,56″, OIS+EIS; 16MP grandangolare, f/2,2, EIS; 13MP tele, f/2,4 zoom ottico 5x; 2MP macro, f/2,4.

OPPO Reno6 Pro 5G: la scheda tecnica

Schermo : OLED da 6,55″ 2400×1080, refresh rate 90Hz, HDR10+, Corning Gorilla Glass 5

: OLED da 6,55″ 2400×1080, refresh rate 90Hz, HDR10+, Corning Gorilla Glass 5 Processore : Qualcomm Snapdragon 870 fino a 3,2 GHz

: Qualcomm Snapdragon 870 fino a 3,2 GHz GPU : Adreno 650

: Adreno 650 Archiviazione : 128 GB

: 128 GB RAM : 12 GB

: 12 GB Batteria : 4.500 mAh

: 4.500 mAh Fotocamera principale :

50MP Sony IMX766, f/1,8, 1/1,56″, OIS+EIS

16MP grandangolare, f/2,2, EIS

13MP tele, f/2,4 zoom ottico 5x

2MP macro, f/2,4

: 50MP Sony IMX766, f/1,8, 1/1,56″, OIS+EIS 16MP grandangolare, f/2,2, EIS 13MP tele, f/2,4 zoom ottico 5x 2MP macro, f/2,4 Fotocamera frontale : 32MP, f/2,4

: 32MP, f/2,4 Sistema operativo : ColorOS 11.3 (basato su Android 11)

: ColorOS 11.3 (basato su Android 11) Dimensioni : 160,8 x 72,5 x7,99 mm

: 160,8 x 72,5 x7,99 mm Peso : 188 g

: 188 g Ricarica : rapida da 60W

: rapida da 60W Connettività : 5G (SA/NSA), WiFi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.2, NFC, USB-C, GPS, Beidou, Glonass, Galileo

: 5G (SA/NSA), WiFi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.2, NFC, USB-C, GPS, Beidou, Glonass, Galileo Colori: Arctic Blue e Lunar Grey

OPPO e Lamborghini

OPPO e Lamborghini celebrano da sempre l’innovazione, facendo del progresso uno dei loro principali valori, con la volontà di regalare, giorno dopo giorno, esperienze d’uso in grado di sorprendere, stupire – e probabilmente anche sognare. Il punto di riferimento rimane il consumatore, da conquistare con performance d’eccellenza e design finemente realizzati. Le due aziende infatti sono animate dal desiderio di distinguersi, proponendo un’offerta premium che risponda ai desideri inespressi dei rispettivi mercati: l’animo pionieristico e l’avanguardismo tecnologico le rende capaci di rivoluzionare la scena.