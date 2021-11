Con le nuove Smart Lock 3.0 e Smart Lock 3.0 Pro, Nuki presenta la nuova generazione di serrature intelligenti retrofittabili per porte.

Nuki, una delle principali aziende produttrici di sistemi intelligenti per l’accesso in casa, ha annunciato due nuove serrature intelligenti e un nuovo programma di aggiornamento, per abitazioni sempre più smart. Con un prezzo inferiore a 150 euro, la Smart Lock 3.0 consente un economico ingresso nel mondo dei sistemi di accesso intelligenti, mentre con nuovi colori, il pomello in alluminio spazzolato, la batteria e il Wi-Fi integrato, la serratura Smart Lock 3.0 Pro stabilisce nuovi standard nella sua categoria. Vediamo come.

Nuki, serrature Smart per porte più intelligenti

Attualmente, solo l’1,5% circa delle porte di case e appartamenti in Europa sono intelligenti”, spiega Martin Pansy, CEO e co-fondatore di Nuki Home Solutions. “Tuttavia, crediamo che la tecnologia migliori la vita quotidiana e possa renderla realmente più comoda. Per accelerare ulteriormente i tassi di crescita delle soluzioni di accesso intelligenti, ora offriamo il sistema Nuki Smart Lock in due varianti. Con la serratura Smart Lock 3.0 offriamo una versione di base molto conveniente, mentre la nostra nuova Smart Lock 3.0 Pro si distingue per una dotazione completa.”

Entrambe le versioni hanno molto in comune: come quelle che le hanno precedute, le due Smart Lock di terza generazione possono essere montate su quasi tutte le serrature delle porte senza dover praticare fori. Il motore è potente come sempre e il nuovo meccanismo ottimizzato offre un funzionamento notevolmente più silenzioso.

La Smart Lock 3.0 presenta un pomello realizzato in plastica di alta qualità ed è disponibile in bianco. E’ ovviamente compatibile con tutti i prodotti della gamma di accessori Nuki, per cui può essere azionata e gestita a distanza tramite il Nuki Bridge opzionale, aperta tramite codice numerico sul Nuki Keypad, o con un telecomando Nuki Fob, e ampliata dal Nuki Power Pack. Come del resto la versione Pro, he in più vanta però la batteria Power Pack inclusa, un pomello in acciaio inossidabile, il Wi-Fi integrato ed è disponibile sia in nero, sia in bianco.

Il Wi-Fi integrato in questo caso assolve la funzione del Nuki Bridge, il che significa che si collega direttamente al router Wi-Fi e quindi a Internet. Con una connessione i clienti possono accedere alla loro Smart Lock in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo, integrandola nel loro sistema domestico intelligente esistente. Nuki ha inoltre annunciato un programma di aggiornamento per i clienti esistenti, disponibile da febbraio: chi lo vuole può aggiornare il suo sistema Noki di chiusure elettromeccaniche: all’acquisto di uno Smart Lock 3.0 Pro riceverà gratuitamente il nuovo sensore esterno per porte (del valore di 39 euro).