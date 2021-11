Tanti auguri Alexa! L’assistente vocale compie tre anni in Italia

10 miliardi di interazioni, 450 milioni di ore di brani ascoltati, 28 milioni di chiamate: ecco alcuni numeri del successo di Alexa in Italia.

Alexa compie oggi, 6 novembre 2021, tre anni in Italia (e sette negli Stati Uniti). L’assistente vocale di Amazon è ormai diventata una vera e propria compagna nella vita quotidiana di milioni di utenti, tra i quali ovviamente anche migliaia di italiani, con i quali ha avuto oltre 5 miliardi di interazioni, incluse 450 milioni di ore di musica ascoltate. Una presenza dunque importante che, numeri alla mano, è destinata a crescere nei prossimi anni.

Alexa sempre più presente nelle case degli italiani

“Nei primi tre anni dall’arrivo in Italia, gli utenti attivi che utilizzano Alexa sono cresciuti in maniera rilevante, oltre l’80% anno su anno”, afferma Gianmaria Visconti, Country Manager di Amazon Alexa. Nel solo 2021 l’azienda ha rilevato oltre 5 miliardi di interazioni tra gli utenti del nostro Paese e la sua assistente vocale. “Alcune di queste”, spiega ancora Gianmaria Visconti, “dimostrano come Alexa sia entrata nelle nostre case come un vero e proprio membro aggiuntivo della famiglia: basti pensare che oltre 7 milioni di volte, solamente nell’ultimo anno, gli utenti le hanno detto «ti voglio bene»”.

Alexa è stata fin da subito apprezzata per aver portato tanta buona musica nelle case italiane, e anche oggi questo aspetto continua a essere tra i preferiti. La musica digitale tramite smart speaker è un fenomeno in costante crescita nel Bel Paese, anche i dati lo confermano.

Sono state oltre 280 milioni le ore di streaming fruite nel corso degli ultimi 12 mesi. Tra i brani più richiesti troviamo Malibù di Sangiovanni, Baby Shark e Musica leggerissima di Colapesce e Dimartino. E ancora, l’assistente vocale è stata protagonista nelle cucine stuzzicando il loro appetito anche attraverso la Skill di GialloZafferano, svolgendo in generale oltre 600 milioni di azioni al posto degli utenti grazie alle routine. “Non avremmo ottenuto questi risultati senza la combinazione di più fattori. In primis il lavoro svolto dal team italiano e la collaborazione dei nostri partner” ha sottolineato Visconti.

Le funzionalità di Alexa in Italia sono infatti frutto dell’impegno di una grande community di sviluppatori, composta oggi da oltre 54.000 membri. Tanti anche i partner che hanno creduto e continuano a credere nel servizio e in un futuro sempre più smart, come BTicino, Fastweb, Frescobaldi, GialloZafferano, Lavazza, Maserati e Philips Hue. Tornando alle celebrazioni, Amazon ha pensato a una serie di promozioni per l’occasione: ad esempio ci sono gli Echo e Fire TV in super offerta, mentre coloro che oggi augureranno buon compleanno a Alexa tramite i dispositivi compatibili e l’app, riceveranno un periodo d’uso gratuito di 4 mesi di Amazon Music Unlimited iscrivendosi al servizio, o un pacchetto premium di canzoni da utilizzare con la Skill Scopri la Canzone.