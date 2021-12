WhatsApp, nuove opzioni per i messaggi effimeri

WhatsApp rende disponibili per tutti gli utenti alcune nuove opzioni sui messaggi effimeri, compresa la possibilità di settarli a 24 ore.

Dopo un lungo periodo di test da oggi WhatsApp rende disponibili per tutti i suoi iscritti alcune nuove funzioni già preannunciate nelle scorse settimane riguardanti i messaggi effimeri. In particolare viene lanciata ufficialmente l’opzione che consente di settare a 24 ore il limite massimo affinché i messaggi possano autodistruggersi, in aggiunta a quelle pre-esistenti di7 giorni. “Solo perché non possiamo parlare con qualcuno di persona”, spiegano n una nota gli sviluppatori, “non significa che la privacy delle nostre conversazioni debba essere compromessa. Siamo convinti che i messaggi effimeri e la crittografia end-to-end siano funzionalità che fanno la differenza in questo senso, oltre a rendere le interazioni a distanza sempre più simili a quelle di persona”.

WhatsApp, nuove funzioni per i messaggi effimeri

Oltre che per i singoli utenti, adesso è possibile attivare i messaggi effimeri anche per le chat, settando per ognuna di loro o per ogni gruppo l’opzione per far sparire tutti i messaggi entro l’intervallo di tempo selezionato, ovverosia 24 ore, 7 o 90 giorni. Gli utenti WhatsApp potranno scegliere di attivare i messaggi effimeri come impostazione predefinita in tutte le nuove chat. Una volta attivati, tutti i messaggi nelle nuove chat individuali saranno visibili solo per il periodo di tempo selezionato dall’utente. Se si sceglie di attivare questa nuova funzionalità, le impostazioni delle chat esistenti non verranno modificate e nessun messaggio al loro interno verrà eliminato.

Se un utente decide di attivare i messaggi effimeri come impostazione predefinita, l’app mostrerà un avviso all’interno delle nuove per informare gli interlocutori della scelta. E se cambiasse idea, disattivare l’impostazione è facile quanto attivarla. Per iniziare basta andare nelle impostazioni sulla privacy e selezionare “Timer predefinito messaggi”. Insomma, dopo aver introdotto l’anno scorso i messaggi effimeri, e più di recente foto e video visualizzabili una volta e che spariscono dalle chat una volta aperti, la piattaforma “regala” la possibilità ulteriore di parlare apertamente in libertà, sapendo che le conversazioni non vengono memorizzate e archiviate indefinitamente.