Lo smartphone moto g100 di Motorola al minimo storico

Il nuovo e potente smartphone moto g100 di Motorola scende già al minimo storico su Amazon a otto mesi dal suo lancio ufficiale.

A otto mesi di distanza dalla presentazione ufficiale di Motorola, il nuovo e potente smartphone moto g100 scende al prezzo minimo storico su Amazon e ci fa risparmiare ben 170 euro rispetto al prezzo di listino, e pure con possibilità di pagamento in 5 comode rate mensili da 85,80 euro.

Il moto g100 è l’ultimo arrivato di casa Motorola ed è dotato di un immersivo display CinemaVision da 6,7″ con una frequenza di aggiornamento di 90Hz e la certificazione HDR10 che assicura contenuti visualizzati con colori vividi e una luminosità e un contrasto migliorati.

Sotto la scocca troviamo il processore di Qualcomm, una potenza senza precedenti per Motorola che abbinata alla RAM da 8GB DDR5 di ultima generazione assicura un’esecuzione fluida e veloce anche dei giochi più pesanti, così come di tutte le applicazioni di cui possiamo aver bisogno nell’utilizzo quotidiano.

moto g100 vanta anche un comparto fotografico di altissimo livello: sensore principale da 64MP ad altissima risoluzione con tecnologia Quad Pixel per una sensibilità 4 volte superiore in condizioni di scarsa luminosità e un sensore principale della fotocamera anteriore da 16MP per catturare momenti quotidiani con dettagli nitidi.

Entrambe le fotocamere di moto g100 sono dotate di obiettivi ultra-grandangolari, mentre il sensore Macro Vision, dotato di luce ad anello incorporata, ci permette di avvicinarci 5 volte di più rispetto a un obiettivo standard per catturare dettagli piccolissimi pur mantenendo delle condizioni di luce sempre ottimali.

Il nuovo dispositivo è pienamente compatibile con la piattaforma Ready For di Motorola che ci consente di collegare lo smartphone a TV, monitor o PC e di spostare così le sessioni di gioco su uno schermo più grande o di utilizzare le app in modalità desktop, per aumentare la produttività.

moto g100 al minimo storico su Amazon: la scheda tecnica

Schermo principale: 6.7″ display FHD+ (2520 x 1080) LCD, 21:9 Cinema Vision, HDR10

Processore: Qualcomm Snapdragon 870

GPU: Adreno 650

Archiviazione: 128 GB (espandibile fino a 1TB tramite MicroSD)

RAM: 8 GB LPDDR5

Batteria: 5.000 mAh

Fotocamera principale: 64MP f/1.7, Ultra Wide: 16MP f/2.2, Profondità: 2MP f/2.4

Fotocamera frontale: 16 MP f/2.2

Sistema operativo: Android 11

Dimensioni: 168.38 x 73.97 x 9.69mm

Peso: 207 g

Ricarica: Turbo Power 20

Sensori: Sensore di induzione magnetica / Sensore di luce / Sensore di prossimità / Giroscopio / Sensore di accelerazione

Geo­localizzazione: GPS, AGPS, LTEPP, SUPL, GLONASS, Galileo

Colorazioni: Iridescent Sky, Iridescent Ocean, Slate Grey

Il prezzo al minimo storico di moto g100 su Amazon è da considerarsi fino ad esaurimento scorte.