Final Fantasy VII REMAKE INTERGRADE su Epic Games Store

Con Final Fantasy VII su Epic Games Store, dal 16 dicembre 2021 i giocatori PC potranno visitare Midgar in una versione migliorata e arricchita.

SQUARE ENIX ha annunciato che FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE per PC sarà disponibile per la prima volta su Epic Games Store dal 16 dicembre 2021. La versione migliorata e arricchita di FINAL FANTASY VII REMAKE, che durante l’evento dello scorso anno ha vinto premi per il miglior GdR e la miglior colonna sonora e musica di un GdR, include vari miglioramenti grafici, del gameplay e di sistema e aggiunge una nuova avventura all’acclamatissimo GdR d’azione, ovvero “FF7R EPISODE INTERmission”.

Final Fantasy VII sbarca su PC

In FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE per PC, i giocatori visiteranno un mondo in cui l’enigmatica compagnia elettrica Shinra controlla l’energia vitale del pianeta, chiamata mako. Cloud Strife, un ex membro dell’unità d’élite della Shinra, i SOLDIER, convertitosi in un mercenario, decide di aiutare un’organizzazione di ribelli anti-Shinra di nome Avalanche che lotta contro la forza opprimente della compagnia. FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE include anche un nuovo, emozionante arco narrativo, “FF7R EPISODE INTERmission”, che vede come protagonista la ninja di Wutai Yuffie Kisaragi, che si infiltrerà nella città di Midgar durante gli eventi del gioco base.

Con texture, illuminazione e ambienti di sfondo migliorati, una modalità Foto completamente personalizzabile e altro ancora, FINAL FANTASY VII INTERGRADE per PC include anche il supporto per 4K, per l’HDR, per controller XInput e DirectInput conformi e per tastiera e mouse. Inoltre, i PC con le specifiche tecniche più alte possono arrivare fino a una performance di 120 fps.

Qui sotto potete trovare la lista completa dei contenuti del gioco tramite Epic Games Store:

FINAL FANTASY VII REMAKE e il DLC FF7R EPISODE INTERmission;

L’arma esclusiva di FF7R EPISODE INTERmission, lo Shuryactus;

Protezioni: bracciale di Midgar, bracciale Shinra e bracciale di Corneo;

Accessori: cintura da fuoriclasse, cristallo di mako e orecchini del ritorno;

Materie di invocazione: Carbuncle, Chocobino e Kyactus.

FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE ha una classificazione PEGI 16 e sarà disponibile sull’Epic Games Store dal 16 dicembre 2021 per PC. Per maggiori informazioni, visitate http://epicgames.com/store/p/final-fantasy-vii-remake-intergrade.