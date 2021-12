Natale Amazon con Fire TV Stick 4K Max, Alexa e Prime Video

Per le festività Amazon propone tanti film per la famiglia su Prime Video, ma anche delle funzioni a tema per Alexa e Fire TV Stick 4K Max.

Manca sempre meno al Natale e Amazon vuole rendere il periodo un’esperienza ancora più unica, da vivere magari in 4K con Fire TV Stick 4K Max, la sua chiavetta che apre le porte dell’intrattenimento e riserva ai clienti un posto in prima fila per non perdere neanche un contenuto della programmazione natalizia. Ma non è tutto: per per rendere più divertente il modo in cui si avviano i film di Natale, quest’anno Alexa offre la possibilità ai clienti di Fire TV di stupire amici e parenti lanciando alcuni classici in modo completamente nuovo e divertente. Vediamo come.

Amazon Alexa e i cult di Natale

Esiste un preciso momento nella celebrazione del Natale che vede famiglie e amici riunirsi davanti alla TV per assaporare insieme i giorni di festa. Quest’anno sono moltissimi i titoli a tema natalizio disponibili su Prime Video, e basterà quindi chiedere ad Alexa di aprire l’app per far entrare tutta la magia del periodo in casa, in maniera più divertente del solito. È infatti possibile dire all’assistente personale intelligente sviluppato da Amazon alcune celebri frasi di film cult per riprodurli tramite Fire TV. Ad esempio, si può chiedere ad Alexa:

“Alexa, cos’è quella puzza, è fantastico!” , da Il Grinch, disponibile.

, da Il Grinch, disponibile. “Alexa, tieni il resto, lurido bastardo” , da Mamma ho perso l’aereo.

, da Mamma ho perso l’aereo. “Alexa, l’amore davvero è dappertutto” , da Love Actually.

, da Love Actually. “Alexa, mi chiamo Mister Tovagliolo!”, da L’amore non va in vacanza.

Il resto “lo fa” il Fire TV Stick 4K Max, che è il 40% più potente rispetto a Fire TV Stick 4K ed è dotata di un nuovo processore quad-core da 1.8GHz e 2GB di RAM, che consentono alle app di avviarsi più velocemente, rendendo più fluida la navigazione. La chiavetta supporta inoltre lo streaming 4K UHD, HDR e HDR10+, così come Dolby Vision e Dolby Atmos. È dotata del telecomando vocale Alexa di ultima generazione, oltre che di quattro pulsanti preimpostati che riconducono rapidamente alle app preferite.