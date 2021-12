Samsung presenta il nuovo Galaxy Tab A8

Il nuovo Galaxy Tab di Samsung propone uno schermo più grande, maggiore potenza e prestazioni migliorate.

Samsung ha annunciato l’uscita del suo nuovo Galaxy Tab A8, un tablet pensato per l’intrattenimento ma anche lo studio. L’ultimo arrivato nella serie Galaxy Tab A, infatti, ottimizza la routine quotidiana, dall’intrattenimento all’apprendimento ibrido. Dotato di uno schermo da 10,5 pollici in formato 16:10 contornato da una cornice sottile, per un’esperienza visiva molto più immersiva rispetto ai tablet del passato, dispone anche di un altoparlante quadruplo con Dolby Atmos. Il Galaxy Tab A8 sarà disponibile in Italia nelle colorazioni Grey, silver e nel nuovo colore Pink Gold da dicembre, al prezzo di partenza di 249€.

Nuovo Galaxy Tab, per una migliore esperienza d’uso

Il Galaxy Tab A8 offre un’esperienza divertente e produttiva, arricchita dall’ecosistema di dispositivi e partner di Galaxy che mira a migliorare e semplificare la vita di tutti i giorni in maniera significativa. Il cuore pulsante del dispositivo, offerto anche con 3GB o 4GB di RAM, è un Octa-Core (UNISOC T618) a 2GHz che gli dona più potenza e prestazioni all’interno dell’esperienza della serie Tab A di Samsung. La CPU e la GPU sono state aumentate del 10% ciascuna, per offrire prestazioni più veloci e fluide senza fastidiosi ritardi.

Inoltre, il Galaxy Tab A8 offre diverse opzioni di archiviazione, in modo che gli utenti possano scegliere quella giusta per loro. E’ possibile infatti scegliere tra i tagli 32 GB, 64 GB o 128 GB di spazio di archiviazione.

La funzionalità della scheda microSD è poi espandibile per ottenere fino a 1 TB di spazio, mentre la batteria da 7.040 mAh con ricarica rapida fino a 15 W permette agli utenti di godersi contenuti in streaming per ore e ore, senza preoccuparsi di rimanere senza energia. Galaxy Tab A8 offre contenuti educativi affidabili ed interattivi, insieme a comodi controlli parentali che rendono facile per i genitori fornire ai propri figli un apprendimento sicuro e coinvolgente, dentro e fuori casa. Inoltre include Samsung TV Plus e più di 200 canali gratuiti, tramite i quali gli utenti potranno godersi l’intrattenimento dal vivo e on-demand a proprio piacimento.