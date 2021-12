Netflix, serie TV e film tra il 27 dicembre e il 2 gennaio 2022

I film e le serie TV in uscita su Netflix dal 27 dicembre al 2 gennaio 2022: dalla serie Incastrati alla quarta stagione di Cobra Kai.

L’anno sta per concludersi e Netflix distribuisce gli ultimi contenuti del 2021. Nella settimana che va dal 27 dicembre al 2 gennaio vengono accolte anche le prime produzioni del 2022, tra cui spicca la serie italiana Incastrati.

Protagonisti dello show sono Ficarra e Picone nei panni di due tecnici TV alle prese con un misterioso omicidio. La prima serie dei due comici italiani è un mix di comedy e crime, e potrebbe intrattenere le famiglie negli ultimi giorni di festa con i suoi sei episodi.

Altra serie TV attesa di questa settimana è Cobra Kai 4, in cui il dojo Miyagi-Do e il dojo Eagle Fang uniranno le forze per battere Cobra Kai durante il torneo di karate di All Valley per under 18. Nei nuovi episodi, gli spettatori ritroveranno Ralph Macchio e William Zabka nei panni rispettivamente di Daniel LaRusso e Johnny Lawrence.

Per quanto riguarda i film, invece, ne arrivano due rivolti a un pubblico di minori: Hilda e il Re Montagna e Seal Team – Squadra speciale foche.

Interessanti anche gli show non originali che approderanno su Netflix, tra cui val la pena sottolineare la 12esima stagione di The Big Bang Theory e Manifest (stagioni 1-3).

Netflix: tutte le novità tra il 27 dicembre e il 2 gennaio 2022

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana.

Serie TV originali

Parole in festa: Viva la matematica! – 28 dicembre

Gli ansiosi – Anxious People (stagione 1) – 29 dicembre

The Standups (stagione 3) – 29 dicembre

Kitz (stagione 1) – 30 dicembre

Light the Night (seconda parte) – 30 dicembre

Queer Eye (stagione 6) – 31 dicembre

Stay Close (stagione 1) – 31 dicembre

Cobra Kai (stagione 4) – 31 dicembre

Incastrati (stagione 1) – 1 gennaio

Operazione amore (stagione 3) – 1 gennaio

Le altre serie

The Big Bang Theory (stagione 12) – 1 gennaio

The Good Doctor (stagione 4) – 1 gennaio

Manifest (stagioni 1-2-3) – 1 gennaio

Superstore (stagione 6) – 1 gennaio

For Life (stagione 1) – 2 gennaio

Film originali di Netflix

Hilda e il Re Montagna (film kids) – 30 dicembre

Seal Team – Squadra speciale foche (film kids) – 31 dicembre

S.W.A.T.: Sotto assedio – 1 gennaio

Gli altri film

Alba generosa – 1 gennaio

Amami… e non giocare – 1 gennaio

Amici come prima – 1 gennaio

Beware of Children – 1 gennaio

Circulez y’a rien à voir – 1 gennaio

Comfort and Joy – 1 gennaio

Convoy – 1 gennaio

Così come sei – 1 gennaio

Dernier atout – 1 gennaio

Don’t Bother to Knock – 1 gennaio

Dulcima – 1 gennaio

Edoardo e Carolina – 1 gennaio

Elle n’oublient jamais – 1 gennaio

Entertaining Mr. Sloane – 1 gennaio

Feux rouges – 1 gennaio

Frankenstein 90 – 1 gennaio

Ghost Ship – 1 gennaio

Gli aquiloni non muoiono in cielo – 1 gennaio

Halfway House – 1 gennaio

Heavens Above! – 1 gennaio

Hue and Cry – 1 gennaio

Intruder – 1 gennaio

It’s All Over Town – 1 gennaio

L’estate prossima – 1 gennaio

La fiancée qui venait du froid – 1 gennaio

Le coeur à l’ouvrage – 1 gennaio

Le cousin – 1 gennaio

Le Diable par la queue – 1 gennaio

Le frère du guerrier – 1 gennaio

Le papillon – 1 gennaio

Les copains du dimanche – 1 gennaio

Love, etc. – 1 gennaio

Monsieur Vincent – 1 gennaio

Nessuno come noi – 1 gennaio

Nurse on Wheels – 1 gennaio

Orders to Kill – 1 gennaio

Passengers – Mistero ad alta quota – 1 gennaio

Percy – 1 gennaio

Restless Natives – 1 gennaio

Salmonberries – 1 gennaio

Se son rose – 1 gennaio

The Adultress – 1 gennaio

The Cruel Sea – 1 gennaio

The Ealing Comedy Collection: The Maggie – 1 gennaio

The Frightened City – 1 gennaio

The Iron Maiden – 1 gennaio

The Life and Adventures of Nicholas Nickleby – 1 gennaio

The Raging Moon – 1 gennaio

The Reader – A voce alta – 1 gennaio

The Sound Barrier – 1 gennaio

The Young Ones – 1 gennaio

Three Sisters – 1 gennaio

Ti presento Sofia – 1 gennaio

Trop belle pour toi – 1 gennaio

Une hirondelle a fait le printemps – 1 gennaio

Went the Day Well? – 1 gennaio

Who Done It? – 1 gennaio

Documentari

Django & Django – 28 dicembre

Sulla scena del delitto: il killer di Times Square (docuserie) – 29 dicembre

Daiki Tsuneta Tokyo Chaotic – 31 dicembre

Go Go Mania – 1 gennaio

The Conquest of Everest – 1 gennaio

Contenuti in scadenza

Di seguito è possibile trovare tutti i film, le serie e i documentari che lasceranno il catalogo Netflix nella settimana dal 27 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022.

Film in scadenza

P.S. I Love You – Non è mai troppo tardi per dirlo – 28 dicembre

Biancaneve e il cacciatore – 29 dicembre

Due sballati al college – 29 dicembre

Hop – 29 dicembre

Il Grinch – 29 dicembre

La mafia uccide solo d’estate – 29 dicembre

Le belve – 29 dicembre

Lorax – Il guardiano della foresta – 29 dicembre

Questione di karma – 29 dicembre

Robin Hood – 29 dicembre

Mr. Pig – 30 dicembre

Sette anime – 30 dicembre

Se mi lasci ti cancello – 31 dicembre

1921 – Il mistero di Rookford – 31 dicembre

3 Days to Kill – 31 dicembre

50 e 50 – 31 dicembre

American Hustle – L’apparenza inganna – 31 dicembre

Autohead – 31 dicembre

Basilicata Coast to Coast – 31 dicembre

Beautiful Creatures – La sedicesima luna – 31 dicembre

Boygirl – Questione di… sesso – 31 dicembre

Casper – 31 dicembre

Cloud Atlas – 31 dicembre

Cobra – 31 dicembre

Cose nostre – Malavita – 31 dicembre

Crimson Peak – 31 dicembre

Dead Calm – 31 dicembre

Dolceroma – 31 dicembre

Dorian Gray – 31 dicembre

Dragon Trainer 2 – 31 dicembre

E poi c’è Katherine – 31 dicembre

Ender’s Game – 31 dicembre

Fate/stay Night: Heaven’s Feel – I. Presage Flower – 31 dicembre

Gli spietati – 31 dicembre

Hancock – 31 dicembre

House at the End of the Street – 31 dicembre

Hunger Games: La ragazza di fuoco – 31 dicembre

I Goonies – 31 dicembre

Il cacciatore e la regina di ghiaccio – 31 dicembre

Il campione – 31 dicembre

Il discorso del re – 31 dicembre

Il grande spirito – 31 dicembre

Il primo re – 31 dicembre

Il traditore – 31 dicembre

Io sono tu – 31 dicembre

Jimmy Neutron – Ragazzo prodigio – 31 dicembre

Kick Boxer – La vendetta del guerriero – 31 dicembre

Kick-Ass – 31 dicembre

Knowing – 31 dicembre

Kung Fu Panda – 31 dicembre

L’amore non va in vacanza – 31 dicembre

Labyrinth – Dove tutto è possibile – 31 dicembre

Le avventure di Taddeo l’esploratore – 31 dicembre

Lethal Weapon – 31 dicembre

Lo sbirro di Belleville – 31 dicembre

Lone Survivor – 31 dicembre

Machine Gun Preacher – 31 dicembre

Modalità Aereo – 31 dicembre

Molto incinta – 31 dicembre

Momenti di trascurabile felicità – 31 dicembre

My Little Pony – Alla ricerca del regalo più bello – 31 dicembre

My Little Pony Equestrial Girls – Amicizia dimenticata – 31 dicembre

My Little Pony Equestrial Girls – Rollercoaster of Friendship – 31 dicembre

Nessuna verità – 31 dicembre

Nessuno si salva da solo – 31 dicembre

Non sono un assassino – 31 dicembre

Oldboy – 31 dicembre

Push – 31 dicembre

Remember Me – 31 dicembre

Sammy 2 – La grande fuga – 31 dicembre

Shadowhunters – Città di ossa – 31 dicembre

Solo per vendetta – 31 dicembre

Special Forces – Liberate l’ostaggio – 31 dicembre

Spider-Man – 31 dicembre

Spider-Man 2 – 31 dicembre

Spider-Man 3 – 31 dicembre

Step Up 3 – 31 dicembre

Sucker Punch – 31 dicembre

Supercondriaco – Ridere fa bene alla salute – 31 dicembre

The Captive – Scomparsa – 31 dicembre

The Devil’s Advocate – 31 dicembre

The Impossible – 31 dicembre

The Words – 31 dicembre

Training Day – 31 dicembre

Troy – 31 dicembre

Turbo – 31 dicembre

Un’avventura – 31 dicembre

Una folle passione – 31 dicembre

Vacancy – 31 dicembre

Vento contrario – 31 dicembre

Vi presento i nostri – 31 dicembre

Viaggio in paradiso – 31 dicembre

Warcraft: L’inizio – 31 dicembre

xXx: il ritorno di Xander Cage – 31 dicembre

Il diario di Bridget Jones – 2 gennaio

Serie in scadenza

La mante – 29 dicembre

Jack Taylor – 30 dicembre

Geronimo Stilton – 30 dicembre

The Ollie & Moon Show – 30 dicembre

24 – 31 dicembre

Boris – 31 dicembre

How I Met Your Mother – 31 dicembre

I Griffin – 31 dicembre

La tregua – 31 dicembre

Modern Family – 31 dicembre

New Girl – 31 dicembre

Prison Break – 31 dicembre

Sons of Anarchy – 31 dicembre

Vexed – 31 dicembre

Fullmetal Alchemist – 31 dicembre

Fullmetal Alchemist: Broterhood – 31 dicembre

No Game No Life – 31 dicembre

Sword Art Online Alternative: Gun Gale Online – 31 dicembre

Space Battleship Yamato 2199 – 31 dicembre

Toradora! – 31 dicembre

Littlest Pet Shop: Un mondo tutto nostro – 31 dicembre

Oddbods – 31 dicembre

Transformers Prime – 31 dicembre

Young Justice – 31 dicembre

