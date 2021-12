I dispositivi Fitbit in offerta fino al 40% su Amazon

I migliori dispositivi di Fitbit tornano in offerta con un risparmio fino al 45% per il fine anno 2021 di Amazon!

Fitbit è diventata da qualche mese di proprietà di Google, ma il cambio ai vertici non ha avuto, e non avrà, alcun impatto sulla qualità dei dispositivi indossabili che hanno fatto la fortuna di FitBit, complici anche i lunghi periodi in cui questi dispositivi possono essere trovati in offerta. Anzi, con l’acquisizione di Fitbit il colosso di Mountain View punta a diventare l’azienda leader nel settore dei fitness tracker e lo dimostra già il recente annuncio di Fitbit Charge 5, il più potente fitness tracker mai lanciato sul mercato. Con le Offerte di Fine Anno di Amazon, soltanto per i prossimi giorni, possiamo portarci a casa alcuni dei modelli più venduti in offerta fino al 40%, incluso il nuovo arrivato che scende di 20 euro!

L’ultimo arrivato è anche il fitness tracker più costo targato FitBit, ma se non avete necessità di avere al polso il top di gamma, vi farà piacere sapere che da oggi e per i prossimi sei giorni potete risparmiare fino al 45% sull’acquisto dei modelli meno recenti di Fitbit in offerta e fino al 9% sul nuovo modello:

Sono 5 i modelli in sconto su Amazon a partire da oggi, cinque dispositivi per altrettante fasce di pubblico, dal FitBit Charge 4 che scende del 31% e 24% a seconda del modello, allo smartwatch FitBit Versa 2 che ci fa risparmiare ben 90 euro sul prezzo di listino.

Vediamo insieme tutti i dispositivi Fitbit in offerta su Amazon per i prossimi giorni.

Fitbit Charge 4

Benessere:

Registrazione dell’attività dell’intera giornata

Rilevamento del sonno

Monitoraggio del sonno leggero, profondo e REM

Monitoraggio saturazione ossigeno (SpO2)

Variazione della temperatura cutanea

Variabilità della frequenza cardiaca (HRV)

Frequenza respiratoria

Punteggio del sonno

Calorie bruciate durante la giornata

Monitoraggio del ciclo mestruale

Punteggio di gestione dello stress

Stato d’animo

Sessione di respirazione guidata

Rilevazione continua del battito cardiaco

Punteggio di attività cardio

Battito cardiaco a riposo

Fitness:

Ritmo e distanza in tempo reale con GPS integrato

Minuti in Zona Attiva

Piani saliti

Promemoria per il movimento

Riconoscimento automatico dell’allenamento SmartTrack

Resistente all’acqua fino a 50 metri

20+ modalità di allenamento basate su obiettivi

Promemoria personalizzati

Mappa intensità allenamento

Zone cardio

Fitbit Charge 4 Special Edition Lascia il telefono a casa e goditi l'aria aperta; con il GPS integrato potrai tenere d'occhio ritmo e distanza sul tracker. Compra su Amazon

Fitbit Versa 2

FitBit Versa 2 ha una batteria che dura più di 6 giorni e il tempo di ricarica è brevissimo: appena 2 ore. Il dispositivo salva i dati dei movimenti di 7 giorni, minuto per minuto e tiene in memoria i dati totali quotidiani dei 30 giorni precedenti. Memorizza, inoltre, i dati del battito cardiaco a intervalli di 1 secondo durante il rilevamento dell’allenamento e a intervalli di 5 secondi in tutte le altre situazioni.

Sensori e componenti:

Accelerometro a 3 assi

Monitoraggio battito cardiaco ottico

Altimetro

Sensore di luce ambientale

Motore a vibrazione

Antenna Wi-Fi (802.11 b/g/n)

Sensore SpO2 Relative

Near Field Communication (NFC)

Microfono integrato

Display

Touch-screen

Colore AMOLED

Fitbit Versa 3

Fitbit Versa 3 è in grado di tracciare le calorie bruciate e ottimizzare i nostri sforzi grazie alla tecnologia di rilevazione del battito cardiaco avanzata PurePulse 2.0. Questo ci permetterà di seguire le tendenze del battito cardiaco a riposo e scoprire così il nostro livello di attività cardio nell’app.

Più di 20 le modalità di allenamento disponibili in Fitbit Versa 3 selezionabili manualmente o individuate in modo automatico grazie alla funzionalità SmartTrack. Qualunque sia l’attività che facciamo durante la giornata, dal riposo all’allenamento, passando per il sonno, Fitbit Versa 3 registra tutto ciò che facciamo e ci restituisce dei comodi grafici con i passi effettuati, la distanza percorsa, i piani saliti, i minuti attivi e le calorie bruciate.

La compatibilità con gli assistenti vocali di Google e Amazon rende il dispositivo molto utile anche per gestire tutta una serie di altre attività quotidiane, dall’ascolto dalle musica al controllo dei nostri dispositivi smart home, ma anche impostare promemoria e sveglie e controllare il meteo.

Sensori e componenti : Giroscopio, GPS integrato + GLONASS, Accelerometro a 3 assi, Altimetro, Wi-Fi (802.11b/g/n 2.4GHz), Sensore di luce ambientale,

Microfoni, Altoparlante, Motore a vibrazione, Sensore ottico per il battito cardiaco e Sensore di temperatura integrato

: Giroscopio, GPS integrato + GLONASS, Accelerometro a 3 assi, Altimetro, Wi-Fi (802.11b/g/n 2.4GHz), Sensore di luce ambientale, Microfoni, Altoparlante, Motore a vibrazione, Sensore ottico per il battito cardiaco e Sensore di temperatura integrato Batteria e alimentazione : Fino a 6 giorni di autonomia della batteria. Tempo di ricarica: 40 minuti

: Fino a 6 giorni di autonomia della batteria. Tempo di ricarica: 40 minuti Memoria : Salva i dati dei movimenti di 7 giorni, minuto per minuto. Salva i dati totali quotidiani dei 30 giorni precedenti

: Salva i dati dei movimenti di 7 giorni, minuto per minuto. Salva i dati totali quotidiani dei 30 giorni precedenti Resistenza all’acqua : Resistente all’acqua fino a 50 metri

: Resistente all’acqua fino a 50 metri Materiali: cinturino realizzato con un materiale flessibile, simile a quello usato in molti orologi sportivi, e una cassa orologio e una fibbia in alluminio

Fitbit Ace 3

Questo tracker di attività per bambini dai 6 anni in su trasforma il movimento in una divertente attività per tutta la famiglia con sfide motivanti e una batteria a lunga durata.

Fino a 8 giorni di autonomia

Con medaglie virtuali, quadranti orologio animati e avatar personalizzati, i bambini hanno tutta la motivazione per muoversi con la famiglia e sfidare gli amici.

Fitbit Ace 3 registra tutti i passi e minuti attivi giornalieri: scopri come ogni movimento, salto o calcio al pallone aiuta i bambini a condurre una vita più sana e attiva.

Fitbit Ace 3 aiuta i genitori a monitorare il sonno dei loro figli per scoprire se dormono a sufficienza: il sonno è un fattore determinante per la salute e il benessere dei bambini.

Fitbit Ace 3 è resistente all’acqua, così i tuoi bambini possono indossarlo in piscina, al mare o sotto la doccia.

Fitbit Sense

Fitbit Sense il dispositivo pensato per chi è molto attento alla propria salute, indipendentemente dal tipo di vita che si conduce. Oltre alle caratteristiche più classiche degli smartwatch Fitbit, il Sense traccia la temperatura cutanea ogni notte per mostrarci come varia dal nostro livello normale e aiutarci a tracciare le tendenze nel tempo, ma grazie ad un nuovissimo sensore, Fitbit Sense è anche in grado di rilevazione continuamente il nostro battito cardiaco per tracciare ogni momento della nostra giornata.

L’applicazione EDA Scan rileva l’attività elettrodermica, che può indicare la risposta del nostro corpo allo stress, e ci mostra i risultati su grafico nell’app Fitbit.

Se avete in casa uno smart speaker, sarete lieti di sapere che Fitbit Sense può dialogare con Google Assistant e Alexa di Amazon per tutta una serie di attività come controllare il meteo, impostare sveglie e promemoria, ma anche controllare i nostri dispositivi smart home e ascoltare la musica.

Sensori e componenti : Sensore ottico di rilevazione del battito cardiaco a multi propagazione, sensori elettrici multiuso compatibili con app di scansione EDA, giroscopio, altimetro, accelerometro a 3 assi, sensore di temperatura cutanea, sensore di luce ambientale, Wi-Fi (802.11b/g/n 2.4GHz), Near Field Communication (NFC), GPS integrato + GLONASS, motore a vibrazione, altoparlante e microfono

: Sensore ottico di rilevazione del battito cardiaco a multi propagazione, sensori elettrici multiuso compatibili con app di scansione EDA, giroscopio, altimetro, accelerometro a 3 assi, sensore di temperatura cutanea, sensore di luce ambientale, Wi-Fi (802.11b/g/n 2.4GHz), Near Field Communication (NFC), GPS integrato + GLONASS, motore a vibrazione, altoparlante e microfono Batteria e alimentazione : Fino a 6 giorni di autonomia della batteria. Tempo di ricarica: 2 ore

: Fino a 6 giorni di autonomia della batteria. Tempo di ricarica: 2 ore Memoria : Salva i dati dei movimenti di 7 giorni, minuto per minuto. Salva i dati totali quotidiani dei 30 giorni precedenti

: Salva i dati dei movimenti di 7 giorni, minuto per minuto. Salva i dati totali quotidiani dei 30 giorni precedenti Resistenza all’acqua : Resistente all’acqua fino a 50 metri

: Resistente all’acqua fino a 50 metri Materiali : cinturino realizzato con un materiale flessibile, simile a quello usato in molti orologi sportivi, e una cassa orologio e una fibbia in alluminio

: cinturino realizzato con un materiale flessibile, simile a quello usato in molti orologi sportivi, e una cassa orologio e una fibbia in alluminio Altre funzionalità: Sessioni di respirazione guidata, Mappa intensità allenamento, Sveglia silenziosa, Monitoraggio della salute femminile, Rilevazione continua del battito cardiaco, Registrazione alimenti, Ritmo e distanza in tempo reale, Calorie bruciate durante la giornata, Assistente vocale, ricarica rapida.

Tutti i vantaggi di Amazon Prime

Il prezzo ridotto è riservato soltanto agli utenti Prime di Amazon. Se non avete ancora sottoscritto l’abbonamento potete farlo velocemente a questo indirizzo. La sottoscrizione ad Amazon Prime non vi dà diritto soltanto alla valanga di offerte proposte in queste ore, ma vi garantisce anche la spedizione veloce e gratuita su migliaia di prodotti, l’accesso gratuito ad Amazon Music e Prime Video e molto altro.