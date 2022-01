Acer svela tre nuovi Chromebook per lavoro, studio e divertimento

Al CES 2022 Acer presenta i nuovi Chromebook 314, 315 e Spin 513 dedicati allo smart working, allo studio e ai contenuti multimediali.

Nel corso del CES 2022 attualmente in corso a Las Vegas, Acer ha mostrato tre nuovi Chromebook dedicati al lavoro ibrido, allo studio e al tempo libero, per guardare contenuti multimediali o trascorrere del tempo online con gli amici. Da questo punto di vista l’azienda taiwanese propone un trio di soluzioni diverse sotto tutti i punti di vista, oltre che in termini di caratteristiche e prestazioni, con prezzi che variano a seconda del dispositivo da 369 euro fino a raggiungere i 649 euro del Chromebook Spin 513. Ma andiamo per ordine.

Chromebook 314 – CB314-3H/T

Il promo dispositivo dei tre è il Chromebook 314, ed è pensato per gli studenti e le famiglie. Dal punto di vista tecnico è dotato di una potente batteria che garantisce una lunga autonomia, di un display (touch opzionale) da 14 pollici anti-glare che consente di lavorare in condizioni di luce intensa, con cornici di 8,1mm, WiFi 6 e audio DTS. Completa il tutto la scocca modellata per garantire una buona presa. Di seguito le principali specifiche:

Display: IPS 14″ FHD anti-glare (touch opzionale);

Processore: Intel;

Connettività: WiFi 6;

Audio: DTS;

Touchpad: Sì – OceanGlass;

Batteria: con autonomia fino a 10 ore;

MIL-STD 810H;

Microfoni: due;

Webcam con riduzione riflessi e Temporal Noise Reduction e due USB-C;

OS: Chrome;

Prezzo: 369 euro

Acer Chromebook 315

Il Chromebook 315 rappresenta invece la soluzione ideale in casa, sia quando si è in movimento. Il dispositivo propone un display IPS da 15,6 pollici anti-glare con touchscreen opzionale, con cornice da 10,5mm. A completare l’offerta ci sono poi una webcam HDR con opzione integrata per la riduzione dei riflessi, un sistema audio DTS e una batteria da dieci ore che garantisce una buona autonomia. Nel dettaglio:

Display: IPS 15,6″ FHD anti-glare (touch opzionale);

Processore: Intel;

Connettività: WiFi 6;

Audio: DTS;

Touchpad: Sì – OceanGlass;

Batteria: con autonomia fino a 10 ore;

Microfoni: due;

Webcam: HDR con riduzione dei riflessi, 2x USB-C gen2

Tastiera: Sì, con tasti numerici dedicati;

Lettore: sistema microSD;

OS: Chrome;

Prezzo: 399 euro.

Chromebook Spin 513 – CP513-2H

Il nuovo modello Chromebook Spin 513 è il più prestante dei tre presentati da Acer. Il device è stato infatti progettato per essere assolutamente versatile e dunque adatto per il lavoro, lo studio e il divertimento. Dotato di un display da 13,5″ con risoluzione 2256×1504, grazie al processore MediaTek Kompanio 1380 a otto core che lo alimenta, è in grado di svolgere al meglio tutte le operazioni, anche in multitasking. Inoltre vanta anch’esso una batteria in grado di garantire fino a 10 ore di impiego continuo ed essendo convertibile, può essere usato in ben quattro diverse modalità, compresa quella tablet.