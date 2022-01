CES 2022, le novità TCL su TV MiniLED 144Hz, laptop e mobile

A Las Vegas, TCL annuncia una serie di nuovi prodotti appartenenti al suo ecosistema, soprattutto mobile e TV, compreso un primo PC portatile.

TCL Electronics ha tenuto oggi una serie di eventi stampa virtuali durante i quali ha condiviso le prossime strategie del brand e i futuri sviluppi aziendali. Il pubblico ha così potuto vedere in azione i prodotti TCL per la smart home, così come un’anteprima dei Mini LED TV 2022 e gli ultimi dispositivi mobili. “In TCL, mettiamo sempre i nostri consumatori al primo posto”, ha dichiarato la presidentessa Juan Du:”Tutto ciò che facciamo è incentrato sul portare valore alle persone migliorando le loro vite ed esperienze attraverso i nostri prodotti e servizi”.

TV TCL Mini LED 2022

Dal 2018, TCL sta investendo nella tecnologia Mini LED TV e punta a diventare il top player in questo settore entro cinque anni. Nel 2022, l’azienda compie un altro importante passo avanti applicando la frequenza di aggiornamento di 144 Hz ai modelli premium della propria offerta, fornendo così una maggiore reattività, immagini più nitide e un gameplay più fluido. I tempi di reazione più veloci e la maggiore fluidità offriranno ai giocatori un vantaggio importante, soprattutto per i titoli multiplayer. Oltre a sfruttare la tecnologia Mini LED di TCL, questa nuova generazione di TV eleverà il livello delle immagini nei giochi e in altri contenuti dinamici. Con oltre 1.000 zone local dimming, modelli 2022 offriranno più luminosità e contrasto, per un’esperienza visiva davvero coinvolgente. Maggiori dettagli sui TV TCL Mini LED 2022 saranno resi noti più avanti nel corso di questo trimestre.

Dispositivi portatili e Smart 2022

Come parte del suo impegno nel fornire connettività 5G accessibile a tutti, TCL lancia TCL 30 XE 5G e 30 V 5G. Questi smartphone sono dotati di tecnologia NXTVISION migliorata, in modo che gli utenti possano godere di immagini realistiche e immersive. Anche diversi nuovi tablet vengono lanciati in occasione dell’evento multi-category del brand. Primo fra tutti TCL NXTPAPER 10s, equipaggiato di un display che imita in tutto l’esperienza della lettura su carta, al fine di proteggere lo sguardo di chi lo utilizza; il leggero TCL TAB 8 4G, ideale per l’apprendimento e la creatività; e TCL TAB 10L, perfetto per l’intrattenimento e la produttività. Inoltre, un trio di tablet progettati per i bambini come primo target, la nuova serie TCL TKEE: TCL TKEE MINI, MID e MAX.

TCL presenta il suo primo PC portatile

TCL espande inoltre la sua gamma di prodotti ai computer portatili, per la prima volta con il lancio di TCL BOOK 14 Go. Sottile, leggero e con un’eccellente durata della batteria, risulta un’ottima scelta per chi è costantemente in movimento e in viaggio poiché supporta la connessione LTE. Durante il CES, TCL ha presentato anche la nuova generazione di occhiali con display indossabili, TCL NXTWEAR AIR. Portatili, leggeri e sottili, con un’enfasi sul comfort e lo stile. Con la lente frontale intercambiabile e il peso molto più leggero rispetto alla generazione precedente, NXTWEAR AIR regalano un’esperienza d’uso profondamente migliorata. Per realizzare appieno la visione connessa di TCL, il brand lancerà presto il router LINKHUB 5G, mentre continuerà a fornire soluzioni 4G di alta qualità con LINKZONE LTE Cat4 Mobile Wi-Fi, un hotspot mobile compatto.

TCL AI x IoT Smart Home

Per TCL, i televisori a grande schermo rappresentano il punto d’ingresso per una “vita smart”. Gli utenti possono accedere all’ecosistema TCL Home dal proprio TV premendo semplicemente un pulsante sul telecomando, gestendo in maniera immediata l’intrattenimento così come gli elettrodomestici e i dispositivi intelligenti. Oltre che tramite il TV, è possibile utilizzare l’app mobile TCL Home che consente agli utenti di controllare i propri elettrodomestici intelligenti direttamente dal proprio smartphone, così da permettere di accomodarsi sul divano e godersi una casa fresca e pulita, con un semplice tocco. Tutti i device saranno disponibili nei diversi mercati nel corso di quest’anno. Ulteriori dettagli verranno rilasciati in seguito.