TCL presenta le novità in arrivo in Italia entro primavera 2022

TCL ha presentato tutte le novità in arrivo ufficialmente in Italia entro la primavera del 2022, dal bianco fino al nuovo smartphone TCL 205.

TCL ha presentato tutte le novità in arrivo ufficialmente in Italia entro la primavera del 2022, dal bianco al bruno fino al mondo degli smartphone. Tantissime novità che arricchiscono il già ampio portfolio di prodotti dell’azienda, che ambisce a fornire una linea di prodotti per aumentare il comfort casalingo: l’obiettivo è infatti quello di creare un ecosistema totalmente integrato grazie a soluzioni in grado di connettersi tra loro, offrendo così un ambiente domestico ideale e confortevole. In questo contesto, TCL ha presentato i grandi elettrodomestici che vanno a completare la linea di prodotti presenti nel suo portfolio, aggiungendosi al mondo di TV, soundbar, climatizzazione e piccolo elettrodomestico.

Dagli smartphone ai frigoriferi e le lavatrici

Tra le novità principali troviamo il nuovo smartphone TCL 205, che si inserisce nell’ampia gamma di prodotti della Serie 20, aggiungendo una soluzione perfetta per chi è alla ricerca di un telefono conveniente e allo stesso tempo performante.

Anche il mondo dei TV e delle soundbar si amplia con l’aggiunta dei modelli QLED della serie C, tra cui il modello top di gamma TCL Serie C82 che presenta anche l’aggiunta della tecnologia Mini-LED, un vero e proprio cinema a casa. Per supportare questi schermi di altissima definizione con un comparto audio adeguato, TCL ha creato una nuova soundbar, la TS8132, che grazie al suo subwoofer wifi integrato avvolgerà completamente l’utente, inserendolo nella scena.

Inoltre, TCL apre le porte anche al mondo del bianco con l’aggiunta delle due serie di lavatrici, la Serie F e la Serie P82, e l’arrivo sul mercato di numerosi modelli di frigoriferi, tra cui i combinati, i cross door, i french door e il modello side-by-side. Una vasta gamma di prodotti pensati per rispondere alle esigenze di tutti gli utenti. Infine, l’azienda porta sul mercato italiano anche due nuove categorie di prodotti, ovverosia il robot aspirapolvere Sweeva, in quattro modelli, e il purificatore dell’aria Breeva, presente in 3 modelli.