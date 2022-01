Netflix, serie TV e film tra il 3 e il 9 gennaio 2022

I film e le serie TV in uscita su Netflix dal 3 al 9 gennaio 2022: dalla serie Rebelde al film Mother/Android con Chloë Grace Moretz.

Netflix inizia il 2022 con una buona dose di nuovi contenuti originali, tra cui spiccano alcuni film degni di nota. Dopo un 2021 più che soddisfacente, la piattaforma streaming si prepara quindi a giocare le sue carte per il nuovo anno.

Ed è proprio sul fronte cinematografico che la società batte il ferro nella settimana che va dal 3 al 9 gennaio 2022. Accoglie infatti alcune pellicole che gli abbonati sapranno apprezzare: per esempio Mother/Android con protagonisti Chloë Grace Moretz e Algee Smith, sci-fi in cui una giovane coppia dovrà cercare di sopravvivere a orde di vendicativi androidi a pochi giorni dalla nascita del proprio bambino.

Altra pellicola attesa per questa settimana è 4 metà, in cui Luca e Sara decidono di mettere alla prova la teoria, molto romantica ma poco scientifica, secondo cui ogni persona avrebbe un’anima gemella. Decidono così di invitare a cena degli amici single per vedere chi si innamorerà di chi.

E ancora, sempre sul fronte film, arriva nel catalogo Doctor Sleep, tratto dall’omonimo libro di Stephen King e incentrato su Danny Torrance, personaggio centrale in Shining. Qui, Danny è ormai adulto ed è riuscito più o meno a trovare un equilibrio, almeno fino a quando non incontra Abra Stone, dotata del suo stesso potere soprannaturale.

Questa settimana è un po’ fiacca in quanto a serie TV: segnaliamo la produzione messicana Rebelde, che racconta la vita degli studenti alla Elite Way School, e la seconda parte dello show turco The Club, incentrato sulla sarta Matilda, impiegata nel locale notturno più rivoluzionario della Istanbul degli anni ’50.

Leggi anche: I migliori film Netflix del 2021

Netflix: tutte le novità tra il 3 e il 9 gennaio 2022

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana.

Serie TV originali

Action Pack – Squadra in Azione (stagione 1) – 4 gennaio

DOTA: Dragon’s Blood (libro 1) – 6 gennaio

The Club (parte 2) – 6 gennaio

Johnny Test (stagione 2) – 7 gennaio

Altre serie

For Life (stagione 1) – 2 gennaio

Rebelde (stagione 1) – 5 gennaio

Film originali di Netflix

4 Metà – 5 gennaio

El paramo – Terrore invisibile – 6 gennaio

Mother/Android – 7 gennaio

Gli altri film

Bad Boys for Life – 3 gennaio

Motherless Brooklyn – I segreti di una città – 5 gennaio

Doctor Sleep – 5 gennaio

Uncle Drew – 6 gennaio

Puoi baciare lo sposo – 7 gennaio

Una festa esagerata – 7 gennaio

Classe Z – 7 gennaio

Contenuti in scadenza

Di seguito è possibile trovare tutti i film, le serie e i documentari che lasceranno il catalogo Netflix nella settimana dal 3 al 9 gennaio 2022.

Film in scadenza

Heart of the Sea – Le origini di Moby Dick – 5 gennaio

La fabbrica di cioccolato – 5 gennaio

Non è un paese per giovani – 6 gennaio

Tre all’improvviso – 6 gennaio

18 regali – 7 gennaio

Scary Movie 2 – 8 gennaio

Un fantastico via vai – 9 gennaio

A proposito del gigante dello streaming, ecco 3 anime su Netflix a gennaio 2022.