realme annuncia gli aggiornamenti a realme UI 3.0 con Android 12

Nuovi dettagli sull’arrivo dell’aggiornamento a realme UI 3.0 sugli smartphone lanciati nel 2021 e 2020, e sui modelli in arrivo nel 2022.

Pochi giorni fa vi avevamo parlato di un leak, proveniente dalla Spagna, che riportava la roadmad di realme per gli aggiornamenti ad Android 12 dei dispositivi lanciati durante il 2021 e il 2020. Oggi l’azienda ha confermato ufficialmente il calendario degli aggiornamenti alla nuova realme UI 3.0, l’interfaccia dell’azienda basata sulla più recente versione di Android.

Nello specifico gli aggiornamenti sono già partiti – anche in Italia – per il realme GT, e a breve coinvolgeranno tutti gli altri modelli secondo il seguente calendario:

Gennaio 2022: realme GT

Febbraio 2022: realme 8 Pro, realme GT NEO 2, realme 9 Pro+, realme 9 Pro

Marzo 2022: realme GT Master Edition, realme 7 Pro, realme 8, realme GT 2 Pro, realme GT 2

Aprile 2022: realme 8i, realme 7, realme X50 Pro 5G

Luglio 2022: realme 8 5G, realme Narzo 30 5G, realme 7 5G, realme 9i

Agosto 2022: realme X3 SuperZoom

Nuovi prodotti in arrivo

La roadmap appena comunicata ufficialmente da realme aggiunge interessanti informazioni sui modelli che verranno lanciati durante la prima metà del 2022, e di cui fino ad oggi non avevamo ancora avuto conferma ufficiale. Modelli per i quali non ci aspettiamo un aggiornamento, ma che arriveranno già con la realme UI 3.0 preinstallata.

Troviamo infatti i nuovi realme GT 2 Pro e realme GT 2, già lanciati in Cina, e che adesso possiamo supporre arriveranno a marzo nel nostro paese. Di questi sappiamo tutto, a partire dal potente processore Snapdragon 8 Gen 1 della versione Pro e del comparto fotografico veramente competitivo.

Inoltre troviamo i modelli della nuova famiglia realme 9 di cui fino ad ora avevamo solo sentito alcuni rumor, e che a quanto pare sarà composta (almeno per adesso) da tre modelli: realme 9 Pro e realme 9 Pro+ dovrebbero arrivare a febbraio, mentre per realme 9i dovremo aspettare fino al prossimo mese di luglio. Ci incuriosisce soprattutto la presenza del realme 9 Pro+ in roadmap, che potrebbe essere davvero interessante in quanto a rapporto qualità prezzo, e che potrebbe riportare una fotocamera da 108MP (o addirittura da 200MP) che fin’ora è stata un’esclusiva dell’ottimo realme 8 Pro accanto ad un processore Dimensity 9000 o Snapdragon 870.